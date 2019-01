El coste de la obra para bajar la inundabilidad del Guadalhorce se cifra en unos 4 millones

El alcalde sitúa los accesos al PTA como la otra gran exigencia a la Junta

Si la cuestión de la inundabilidad es prioritaria para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no la única sobre la que le reclamará a la Junta de Andalucía. Dentro de este particular listado, que fue incluso objeto de una moción acordada por el Pleno municipal, el regidor ha aludido como urgente el impulso de las primeras obras de mejora de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con el desarrollo de un carril bus-VAO desde la A-357 hasta la rotonda de entrada al parque. "No entiendo como el equipo saliente no ha licitado el carril bus-VAO; no es una obra costosa, no sé si hay fondos europeos o no; nosotros tenemos que hacer el proyecto de la rotonda y en eso se está", ha explicado. Asimismo, ha aludido a la firma del convenio de las tecnocasas, "que no se ha firmado absurdamente durante años", y al vial distribuidor metropolinato, entre otros. También ha hablado de los Baños del Carmen, los carriles bici...