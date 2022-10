La crisis energética eleva la venta de chimeneas y pellets

A pesar de las cálidas y atípicas temperaturas para esta altura del año, el invierno se acerca y la invasión rusa a Ucrania ha provocado el encarecimiento del gas. Las alternativas a esta materia prima más demandadas son las chimeneas y pellets. Jose Antonio, un cliente de Chimeneas Campos S.L, asegura que se decantó por la estufa de pellet y no por las calefacciones de gas tradicionales . “Yo desconozco el tema de las chimeneas, estufas y gas porque no es mi gremio. Llegué de cero a la tienda y me deje aconsejar”. El factor determinante de su decisión es el precio. “Yo buscaba algo rentable y me aconsejó muy bien. Elegí la estufa de pellet por el precio y tambien por el mantenimiento, que es más barato”.

Rocío Beato es la encargada de ventas de Chimeneas Campos SL y ofrece las claves del mercado actual: “La principal razón que me dan los clientes para preferir los pellets o chimeneas es el precio, ya que el del gas es bastante más alto. Aunque el pellet y la leña se han encarecido siguen siendo combustibles más económicos. Nosotros también vendemos chimeneas de gas, que calientan bastante y el fuego es muy bonito, pero el gas como combustible es muchísimo más caro”.

David, encargado de Diseño y Fuego, expone otros motivos: “Las instalaciones de chimeneas son más fáciles y los mecanismos de chimeneas son más sencillos que los de gas”. No obstante, coincide en que el precio es un motivo de peso en la decisión de los clientes. “El precio influye mucho, porque una buena calefacción de gas vale mínimo 5.000 euros, una de pellets en condiciones sale por mil euros más o menos”.

“Las ventas están superando mis expectativas. Es increíble lo que ha aumentado la demanda”, afirma Rocío. A pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación del gas han aumentado la demanda, los negocios creen que el verdadero punto de inflexión fue la pandemia en 2020. “El aumento de la demanda lo estamos notando desde que empezó la pandemia, no ahora con la guerra. Desde que empezó el confinamiento se han incrementado muchísimo las ventas. Incluso estando encerrados teletrabajando tuvimos meses de unas ventas brutales. La gente no ha salido y ha preferido adecuar su casa y ahorrar dinero en viajes y ocio. Por eso desde que empezó la pandemia las ventas se han disparado”, afirma Beato. Por su parte, David, también coincide en que las ventas aumentaron a raíz del Covid. “En mi caso estoy notando exactamente lo mismo que en los últimos meses anteriores a la guerra”.

Según la Asociación Española de Valorización Energética de la Masa (Avebiom) los fabricantes españoles exportarán 300.000 toneladas de pellets al resto de Europa durante el 2022. Este aumento se debe a las sanciones económicas realizadas por la Unión Europea a Rusia, que han afectado a más de 3 millones de toneladas. Beato asegura que han aumentado las exportaciones, pero siguen sin superar las importaciones. “En mi caso, la mayor demanda es de gente de aquí, malagueños, sobre todo de gente de alrededores. Pero he notado que han aumentado mucho las exportaciones. Yo antes no había tramitado ninguna exportación, pero ahora estoy tramitando a Haití, aunque suene raro, a Túnez, y tres empresas inglesas nos han pedido exportaciones de gran volumen. Antes no exportábamos con tanta frecuencia.

La Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas de Combustibles Sólidos (Aefecc) prevé un crecimiento del 40% como mínimo. No obstante, estas previsiones optimistas que pronostican las asociaciones no las comparten todos los empleados. “Esto es una cosa que debe tener un sitio donde estar preparado, no pueden generalizar, hay pisos que tienen la preinstalación, pero normalmente no se puede instalar en cualquier piso, por lo que no todo el mundo puede comprar”, defiende David. “Imagino que será como todos los años. De aquí a Navidad es un no parar. La demanda es altísima. Hasta marzo-abril sigue habiendo una demanda alta pero ya más relajados”, concluye Beato.

Hay quien ya asegura que el pellet es “el nuevo papel higiénico”, pues el incremento del consumo tiene dos consecuencias: un aumento de los precios y una falta de material en las tiendas, que aun no ha llegado a Málaga, pero en otras provincias ya están notando. Ante este escenario, el temor al desabastecimiento puede provocar escenas vividas en tiendas en la pandemia con otros productos de primera necesidad.