Solo dos cruceros 'bailarán' en la Feria de Málaga

Este año, el puerto sólo recibirá a dos buques de crucero durante la celebración de la Feria de Málaga. Esta cifra que se significa como la peor en los últimos diez años, nuevamente deja constancia de que la semana de festejos de agosto no constituye un reclamo para las navieras que gestionan itinerarios turísticos por mar.

Y si bien históricamente el octavo mes del año nunca se ha destacado en Málaga por la afluencia de barcos de turistas, en esta ocasión, las instalaciones cruceristas malacitanas recibirán a dos buques entre las jornadas del jueves y el viernes; unos atraques que se escenificarán respectivamente durante siete y once horas.

Pormenorizando sobre estas escalas, el jueves las aguas malagueñas recibirán al buque de Royal Caribbean Anthem of the Seas en una estancia que se prolongará entre las siete de la mañana y las cuatro de la tarde. Realizando una ruta de 14 días denominada Viaje por ciudades playeras mediterráneas con inicio y final en Southampton y paradas en: Gibraltar, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, Ibiza y Lisboa, la visita de este jueves del buque –con un observatorio que desde su cubierta superior se elevan hasta los 90 metros– constituye la segunda en lo que llevamos de año y la quinta dentro del particular historial de este barco en aguas malacitanas.

Al día siguiente de esta llegada, las instalaciones cruceristas de levante recibirán al MSC Orchestra, inmerso desde el pasado 30 de julio en una campaña de itinerarios turísticos con principio y final en Málaga. Ejecutando una larga y muy atractiva navegación iniciada el pasado 9 de agosto en aguas malagueñas con escalas en: Cádiz, Lisboa, Alicante, Mahón, Olbia, Génova y Marsella, este buque de 294 metros construido en Italia para MSC Cruceros en 2007, llegará a las ocho de la mañana para desembarcar pasajeros y zarpar con nuevos turistas embarcados a las siete de la tarde; cumplimentando así otro itinerario de diez días similar al realizado.

Con esta exigua presencia crucerista durante la Feria y con el recuerdo de las también escasas ocho escalas de 2012 que constituyen el récord de visitas de barcos de turistas durante el periodo ferial en la última década, el presente agosto, si no hay cambios de última hora, se cerrará con tres escalas más; unos números que contabilizarán para el total de este octavo mes de 2022 un total de 12 atraques realizados por ocho buques diferentes.