Dos cruceros de estreno muy diferentes en el puerto de Málaga

Si el pasado lunes 2 de mayo visitó por primera vez Málaga el buque Celebrity Edge, este martes día 3, dos barcos de turistas se estrenan en el puerto de Málaga. Dedicados a dos sectores crucerísticos muy diferentes: el de los viajes familiares y el del ultralujo, los buques Odyssey of the Seas y Silver Moon han ocupado las instalaciones de levante.

Realizando una ruta de siete días con inicio en Barcelona y final en Lisboa, el Silver Moon ha atracado a primeras horas de la jornada en el muelle sur de la terminal de cruceros. Integrado en la flota de la compañía Silversea Cruises, considerada como una de las navieras más exclusivas del panorama internacional, el buque llegado este martes a Málaga iniciaba su vida de mar en noviembre de 2021. Construido en los astilleros italianos de Fincantieri con un coste de 320 millones de euros, el Silver Moon de 213 metros puede albergar a 596 pasajeros acomodados en 288 camarotes de nueve diferentes categorías.

Ofreciendo sofisticación y elegancia, las señas de identidad de los barcos de esta compañía, el buque estrenado este martes en Málaga vincula sus viajes a la gastronomía de las zonas que visita. Integrando en sus rutas crucerísticas un programa denominado Sabor a mar y tierra, el Silver Moon apuesta por dar a conocer la comida local como parte de la cultura de los puertos que toca en sus singladuras. Con el añadido de poner a disposición de sus pasajeros mayordomos privados además de unas atmósferas de tranquilidad basadas en su decoración clásica, el buque llegado este martes que ofrece viajes similares al que está realizando por un precio mínimo 3.900 euros.

Sin nada que parecerse al Silver Moon, el otro buque que ha atracado en las aguas malacitanas en la jornada de este martes ha sido en Odyssey of the Seas de Royal Caribbean. Formando una serie de cinco gemelos con unas dimensiones algo inferiores a los de clase Oasis (los más grandes del mundo), el Odyssey, finalizado de construir en los astilleros alemanes Meyer en 2021 está integrado en el grupo de buques de turistas denominados como familiares.

Con 347 metros, 16 cubiertas y capacidad para 4.805 pasajeros, este barco que además de todos los estándares propios de este tipo de ciudades flotantes cuenta con 15 restaurantes, dos piscinas, una pared de escalada, un simulador de paracaidismo y otro con olas para hacer surf, destaca sobremanera por el denominado North Star, un brazo que eleva una cúpula observatorio de cristal que, desde la cubierta superior, se eleva hasta los 91,4 metros sobre el nivel del mar. Con este atractivo que ya mostraron en Málaga sus gemelos Anthem of the Seas y Spectrum of the Seas en 2015 y 2019 respectivamente, el Odyssey of the Seas con su atractivo casco de color celeste ha escalado por primera vez en aguas malacitanas este martes dentro de un itinerario trasatlántico de 14 días iniciado en Fort Lauderdale y que finalizará en Civitavecchia.

Dos buques de crucero de estreno; un par de barcos de turistas que navegan con muy diferentes visiones de lo que es un itinerario crucerístico y de cómo los pasajeros deben vivir estos viajes por mar.