El cuidador de Pocahontas, la perra adiestrada para ayudar a una niña de Málaga, fingió su robo

El robo de Pocahontas, la perra adiestrada para ayudar a una niña de Málaga, fue fingido. Así se desprende de la investigación desarrollada por la Policía Nacional, que ha detenido a su cuidador como presunto autor de una simulación de delito. El individuo había presentado una denuncia en la Comisaría Local de Aranjuez manifestando haber sufrido un atraco durante el cual se apoderaron del perro que llevaba, una hembra de la raza labrador. En declaraciones a este periódico, llegó a asegurar que le estaban vigilando y que le habían amenazado con un arma de fuego. El animal ha sido recuperado y entregado a una fundación en aparente buen estado.

La investigación se inició el pasado día 20 cuando un varón interpuso una denuncia en la Comisaría de Aranjuez, en ella manifestaba haber sido víctima de un atraco con arma de fuego durante el cual le arrebataron un perro que tenía para entrenar y entregar a una asociación.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial comenzaron a investigar la denuncia para esclarecer los hechos. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron comprobar que el individuo no había sufrido tal acción delictiva, habiendo simulado la desaparición del animal.

Los investigadores arrestaron al individuo como presunto autor de un delito de simulación de delito y recuperaron el animal que se encontraba escondido en el domicilio del arrestado. En estos momentoslos agentes continúan con la investigación para poder determinar las intenciones que tenía el detenido al presentar la denuncia falsa y no se descarta que se le puedan imputar otros hechos delictivos.

"Me estaban vigilando": la denuncia falsa

Según el testimonio de Alfonso García, el adiestrador, que aportó a este periódico, el robo ocurrió muy rápido. Él estaba enseñándole a cruzar un paso de cebra y respetar las distancias de seguridad de la calzada cuando se percató de que una furgoneta marca Renault Express se aproximaba y esperaron a que pasara.

Su versión recogía que el vehículo se detuvo y salieron de él dos hombres de la parte delantera. Al pedirle dinero, les dijo que no llevaba nada. Acto seguido salieron otras dos personas de atrás, uno de ellos empuñando una pistola. "Me quedé totalmente bloqueado por el miedo, paralizado, les dije que llevaba la cartera en el chaquetón, me la quitaron y me dieron un tirón de la correa, cogieron en brazos a la perra, la metieron en la furgoneta y se fueron", relató entonces el adiestrador.

"No sé si se dieron cuenta en ese momento y la perra ha sido un daño colateral o me estaban vigilando e iban a por ella", agregó Alfonso, que fingía estar aún con el susto en el cuerpo y la pena de haber perdido a una animal con el que lleva conviviendo y trabajando durante meses.

Alfonso había asegurado que salió corriendo a por su coche y que intentó seguir a los ladrones para poder ver, al menos, el camino que seguían y advertir a la Policía. Desaparecieron, aseguró, rápidamente y no pudo hacer nada más. Eran las 11:00 de la mañana y ocurrió "en una calle bastante tranquila de aceras anchas y manzanas de edificios, donde es fácil trabajar", denunció el adiestrador. Todo había sido fingido.