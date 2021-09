De la Torre y Cassá firman un acuerdo para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Málaga

En los últimos meses, la estabilidad del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga se había convertido en una incógnita. Los últimos movimientos de Juan Cassá, exconcejal de Ciudadanos, impidiendo que saliera adelante en un primer momento el proyecto coworking en la esquina de oro del Muelle 1, hicieron saltar las alarmas. En aquella ocasión, el alcalde expresó que el voto en contra del edil no adscrito se debía a un problema de comunicación. Una cuestión que parece haberse resuelto con el acuerdo de estabilidad para este mandato firmado esta mañana por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el propio Juan Cassá.

En palabras del exconcejal naranja, el objetivo de este pacto es que "siga habiendo comunicación y haciendo aportaciones". Expresó que él "sigue igual" y que no "ha cambiado", aunque ya no milite en Ciudadanos: "El alcalde lleva 20 años haciendo muy buen trabajo y merece todo el apoyo por mi parte", afirmó, añadiendo que, en adelante, apoyaría los presupuestos, las ordenanzas fiscales y "todas las acciones" que lleve el equipo de Gobierno.

En este sentido, el documento firmado recoge: "El edil no adscrito Juan Cassá se compromete a apoyar explícitamente al equipo de Gobierno -tanto con su asistencia y voto en plenos, comisiones y cualquier otro órgano municipal en el que tiene representación- en el mismo sentido que el voto expresado por el del alcalde de la ciudad y resto de ediles del PP".

Cassá aseguró, a partir de ahora, tendrá "más visibilidad y presencia", que volverá a tener contacto con los colectivos y dará entrevistas: "Volver a vivir la vida municipal", apostilló, aunque no como parte del equipo de Gobierno, algo que fue ofrecido por el alcalde pero rechazado por Ciudadanos. Al respeto de su continuidad, afirmó que su aspiración es seguir en política: "No tengo cerrado ningún tipo de acuerdo con ningún partido. El cuándo y el cómo se verá dentro de dos años. Ahora mismo soy un concejal no adscrito". Del mismo modo, explicó que va a trabajar con los mismos medios de los que ha dispuesto hasta ahora: "Lo que cambia es un mensaje de estabilidad, para que el equipo de gobierno pueda trabajar tranquilo porque tiene mi lealtad; el equipo de Gobierno va a contar con ella en todo lo que proponga".

De la Torre se refirió a una carencia de información que llevó a Cassá a "no votar con el equipo de Gobierno", en referencia al coworking en la esquina de oro del Muelle 1. A partir de ahí, se apreció la conveniencia de "materializar este pacto". La firma del texto supone "un compromiso claro" de mantener una comunicación más fluida. Añadió que, en los últimos meses, la oposición había insistido en la necesidad "más estabilidad" en el Ayuntamiento: "Le hemos puesto respuesta a una inquietud impostada", subrayó.

Según De la Torre, este acuerdo fue comunicado al grupo municipal de Ciudadanos en la mañana de este martes: "Esta inspirado en el pacto de coalición y no se contradice en nada", aseguró. El acuerdo refuerza dicho pacto en seis aspectos principales: Apuesta por el empleo, atracción de inversiones y el talento local; compromiso con los Objetivos de Desarrollo sostenible 2030; apoyo a las familias con oportunidades para todas las personas; transformación de la ciudad: nuevas centralidades, patrimonio y barrios; administración transparente, moderna y eficaz y apuesta por la cultura y las tradiciones.