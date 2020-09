De Vivero: "Parece que Vox va a repetir las primarias en Málaga hasta que José Enrique Lara gane"

La candidatura de Enrique de Vivero ha emitido un comunicado este viernes, en el que tacha de "injusta" la decisión del Comité Electoral de repetir las elecciones de Vox en Málaga. Así, a ojos del candidato, se trata de una "invalidación" del proceso. Incluso, sostiene "que parece que Vox va a repetir las primarias hasta que José Enrique Lara gane".

El comunicado de De Vivero afirma que "no hemos recibido notificación alguna de que nosotros hayamos transgredido las normas", asegurando tener un documento del propio CEL "que reza que José Enrique Lara sí ha cometido infracciones". "Es por ello que nos premian con una conferencia telemática con afiliados", recuerda.

Según De Vivero, su candidatura habría ganado las primarias, aunque el comunicado no aporta cifras ni explica cómo tienen conocimiento de ese supuesto resultado. "No nos han dicho los votos que ha sacado José Enrique Lara, pero nosotros sí tenemos las pruebas que acreditan que tenemos tantos votos que nos extraña que Lara nos haya superado, así que, por ser de justicia, pedimos que Vox España nos traslade el resultado de las elecciones", manifiestan.

De Vivero aprovecha para denunciar públicamente algunas de los incumplimientos detectados durante la campaña por parte de la candidatura del actual presidente provincial de Vox. Así, hace referencia a una reunión mantenida por los miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) el pasado 4 de septiembre, ya convocadas las primarias, en la que "dicen cesar a los coordinadores (sin hacerlo por escrito) para reclutarlos para su campaña, descabezando la estructura del partido en beneficio propio y vulnerando el principio de igualdad de oportunidades".

Además, insiste en que "no ha existido la neutralidad prometida en estas elecciones". Hay un vicesecretario y coordinadores que han vertido calumnias y falsedades sobre la financiación de esta candidatura: decían en redes sociales que gastábamos cantidades desorbitadas de alrededor de 50.000 euros". "Nada más lejos de la realidad; presentaremos las facturas correspondientes, que no llegan a 3.000 euros y que salen del bolsillo de las seis personas que conforman la candidatura", añade.

Según ha explicado, también se denunció "que se hayan saltado la Ley de Protección de Datos utilizando listados de afiliados para pedir el voto". "Todo ha sido denunciado al Comité Electoral, pero no han tomado las medidas oportunas", lamenta De Vivero, que sostiene que "según los estatutos y el Reglamento Interno de Procesos Electorales de Vox, el señor Lara no solamente tendría que estar fuera de las elecciones, sino expulsado del partido".

"Pedimos a los afiliados que no se den de baja"

"Si los afiliados quieren que se haga justicia, les pedimos que no se den de baja a pesar de este desgraciado episodio. No vamos a dejar de luchar por los afiliados de Vox Málaga. No tengáis miedo, compañeros: ganaremos porque la verdad solo tiene un camino. Hay otra forma de hacer política y lo vamos a demostrar hasta el final. Que lo tenga claro toda España", concluye.