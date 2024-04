El decano de Derecho sobre la polémica con los escotes: "Cada quien que disfrute la graduación con libertad"

La polémica por una supuesta recomendación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) para que las estudiantes eviten los escotes pronunciados el día de su graduación porque "los profesores no sabían adonde mirar" cuando colocan las bandas sigue trayendo cola. Pero, el decano trata de zanjar el tema: "Cada quien disfrute de la graduación a su modo y con absoluta libertad, como siempre ha sido".

En un comunicado que ha hecho llegar a la comunidad universitaria, Juan José Hinojosa, uno de los candidatos a rector en las últimas elecciones, ha asegurado que "el decanato no ha instado a las alumnas a abstenerse de usar ningún tipo de prenda ni, por supuesto, les ha impuesto ninguna otra". En esta línea, ha manifestado que la Facultad de Derecho tiene una normas sobre los actos de graduación que "no contiene código de vestimenta, ni el decanato lo recomienda. El modo de vestir pertenece al derecho de cada persona y las graduandas han vestido siempre como han considerado apropiado y los graduandos también, sin que ello haya causado problema alguno".

Dos de los cuatro estudiantes que integran la comisión destinada a la organización de la graduación aseguraron a este periódico la semana pasada que la vicedecana de Estudiantes formuló hace meses en una reunión preparatoria "que los profesores se habían quejado porque no sabían dónde mirar cuando ponían las bandas". Al respecto, Hinojosa defiende haber asistido a decenas de graduaciones y que "ningún profesor se me ha quejado nunca de la vestimenta de las estudiantes; tampoco ninguna profesora".

Por tanto, considera que la referencia que hizo el Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología en un comunicado a unas "supuestas quejas de profesores" (que calificaron de "sexistas" y "discriminatorias") está "completamente injustificada" y achaca a la asociación "una descalificación al colectivo de profesores que -a su juicio- no es admisible" aunque "no haya sido la intención de los firmantes".

Cabe recordar que debate estalló hace tan solo unas semanas. Con la graduación encima, la comisión envió el mensaje de la discordia: "Me paso para comentaros algo que nos dijo Decanato hace un tiempo y es que recordéis que es un acto formal y tenedlo en cuenta para la vestimenta, no quieren que llevemos ropa que sea informal o demasiado escotada". El anuncio incendió el chat con opiniones dispares; en consecuencia, el Foro se pronunció en redes sociales. Al respecto, Hinojosa cree que "habría sido muy aconsejable" que antes de hacer pública su postura hubieran contactado con Decanato, a pesar de reconocer que "no había obligación de hacerlo".

Asimismo, el decano de Derecho de la Universidad de Málaga ha reafirmado el valor de la igualdad de la Facultad que "enseña y practica diariamente" el profesorado, considerando que su sensibilidad respecto a las cuestiones de género "está suficientemente acreditada en su actividad docente y en la difusión de sus resultados de investigación mediante publicaciones, seminarios, congresos y todo tipo de actos académicos y científicos en los que participan".