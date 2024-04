Polémica con los escotes en la graduación de Derecho: "Nos dijo que los profesores no sabían dónde mirar cuando ponían las bandas"

La graduación de los 200 alumnos de la Universidad de Málaga (UMA) que este año acabarán sus estudios de Derecho tendrá un protagonista inesperado. Una supuesta recomendación del Decanato de la Facultad para que las estudiantes eviten los escotes pronunciados porque "los profesores no sabían adonde mirar" cuando colocan las bandas ha desatado la polémica.

El consejo sobre la indumentaria, cuya autoría niega la vicedecana a la que se le adjudica, se formuló hace meses en una reunión preparatoria a la que asistieron los cuatro alumnos que integran la comisión de alumnos de la graduación. Ahora, con la graduación encima, todo ha explotado: un grupo de WhatsApp con criticas contra la injerencia en la vestimenta de mujeres, comunicados públicos y hasta alumnas que admiten que para evitar problemas han decidido cambiar el vestido seleccionado para ese día tan importante.

El decano, Juan José Hinojosa, que fuera candidato a rector en las últimas elecciones, niega con un "¡faltaría más!" que se haya manifestado la consigna. Pero, él no estuvo en la reunión. La vicedecana de Estudiantes, María Soledad de la Fuente, la teórica autora de la frase que ha enervado a los futuros egresados, sólo admite que en ese encuentro se dieron "pautas". También, según el testimonio ofrecido a este periódico de dos de los cuatro alumnos asistentes en ese encuentro, se recomendó a los universitarios que no acudieran al acto con zapatillas deportivas.

Algunos estudiantes lo ven "fuera de lugar"

Andrea España y Claudia Acevedo están en cuarto de Derecho y asistieron a la reunión. Ambas coinciden en que De la Fuente "nos dijo que los profesores se habían quejado porque no sabían dónde mirar cuando ponían las bandas", insinuando -aseguran- que evitasen los escotes. Los días posteriores al encuentro, "comentamos entre nosotras que esos comentarios estaban fuera de lugar". Sin embargo, fue hace tan solo unas semanas, que la comisión envió un mensaje por el grupo de WhatsApp informando de aquello: "Me paso para comentaros algo que nos dijo Decanato hace un tiempo y es que recordéis que es un acto formal y tenedlo en cuenta para la vestimenta, no quieren que llevemos ropa que sea informal o demasiado escotada". El anuncio incendió el chat con opiniones dispares.

El Foro de Estudiantes de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho, tras tener conocimiento de lo sucedido, ha tomado parte en el asunto y ha mostrado su "preocupación" y "desacuerdo" con las supuestas declaraciones, que califican de "sexistas" y "discriminatorias". "Nuestro cuerpo no es objeto de incomodidad". "Este no debería ser un motivo para imponer restricciones a la libertad de elección de vestimenta del alumnado, sino más bien para asegurarse de fomentar una adecuada sensibilidad de género entre el profesorado", remarca. Yasmina Rachid, representante de la Junta del Consejo de Estudiantes de Derecho y Criminología y miembro del Foro añade además que estas supuestas manifestaciones "menoscaban la libertad de expresión del alumnado" al tiempo que recuerda que "estamos estudiando en una universidad pública y preparando una graduación que nos estamos financiando nosotros".

Es por ello que desde la asociación exigen que el Decanato "se retracte de sus declaraciones reconociendo el derecho de los alumnos y las alumnas a decidir cómo desean vestir en el acto de graduación" y solicitan que "este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse en el futuro".

"Un acto académico y formal"

Al respecto, la vicedecana de Estudiantes, Prácticas, Orientación e Igualdad puntualiza que se trató de una "reunión informal" en la que "se dieron una serie de pautas para organizar el acto". En cuanto a la vestimenta, reconoce que les comunicó que "es un acto académico y, como tal, formal" pero asevera que "ahí quedó la cosa". De esta manera, niega que recomendara a las estudiantes que evitasen escotes el día de la imposición de bandas.

Juan José Hinojosa, decano "Nunca hemos dado indicaciones ni hemos prohibido ninguna indumentaria"

Cuestionada por el mensaje que la comisión envió por el grupo WhatsApp de la graduación explica que el Decanato era desconocedor de la redacción del mismo y que, tras el revuelo por parte de algunos estudiantes, uno de los miembros de esa corporación -que, siempre según su declaración, también habría asistido al encuentro de octubre- mandó "una nota aclarando que en ningún momento eso se había dicho de esa manera".

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, asegura que "los estudiantes llevan la indumentaria que quieren y no se les da instrucciones". Defiende que "nadie ha dicho nada de eso", pues justifica haberlo contrastado. "Nunca hemos dado indicaciones ni hemos prohibido ninguna indumentaria y los actos han resultado muy lucidos", insiste.

Hinojosa reconoce estar "sorprendido" con "el revuelo que se ha montado" y lo define como "artificial". "No sé a qué ha venido esto", comenta al tiempo que aclara que el decanato "no tiene posición respecto a la vestimenta de los estudiantes". "Yo como decano tampoco. ¡Faltaría más!".