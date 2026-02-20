Declarado un incendio forestal en Istán

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado a primeras horas de este viernes en la localidad malagueña de Istán.

El incendio se ha declarado sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área en la que hay sobre todo matorral y poca arboleda, han indicado desde Infoca. No obstante, la lucha contra el fuego comenzó con una veintena de efectivos y fue ampliada.

Según han precisado, en las tareas de extinción hay ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, un Brica, tres técnicos de operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, y un encargado de logística; además de dos helicópteros pesados súper puma y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Prevención

Varios profesores de la UMA que analizaron este pasado verano la oleada de incendios que asolaba España, ponían el foco en la prevención para evitarlos. Lo aplicaban también en la provincia de Málaga, un territorio que consideraban en especial riesgo por su naturaleza.

A este respecto, el catedrático de Geografía Física José Damián Ruiz Sinoga recordaba los incidentes de gran dimensión en años anteriores en la provincia malagueña, para alertar de que no solo no hay que bajar la guardia, sino que hay que invertir más esfuerzos de manera global. “La extraordinaria heterogeneidad y biodiversidad de nuestra provincia desgraciadamente no la hace ajena a esta problemática", apuntaba.