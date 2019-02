“Treinta y seis años y siete meses en el poder dan muchas facilidades para haber creado tramas muy difíciles de desliar por decirlo con una palabra educada. Cesar a ciertas personas significaría paralizar la sanidad durante muchos meses y no nos podemos permitir ese lujo ahora mismo”. Estas afirmaciones las hizo el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, en una reunión interna unos días después de ser nombrado en el cargo para explicar por qué no se producían algunos relevos con más celeridad tras el giro político en la Junta de Andalucía.

Alguien grabó aquella charla y el documento sonoro acabó en manos de Jesús Candel, conocido como Spiriman, quien durante años fustigó la política sanitaria durante la gestión socialista de la Junta. El martes, Candel subió la grabación a su perfil de Twitter criticando que se continuara con la política de “no tocar a los altos cargos que nombró el PSOE”. Este miércoles, la Cadena Ser se hizo eco de la grabación.

Consultado por Málaga Hoy, Bautista admitió que la persona del audio era él, dijo que había sido una “torpeza” de su parte y, tras afirmar que cuando realizó esos comentarios “pensaba que estaba rodeado de compañeros, pero algún compañero que no lo es tanto lo ha filtrado”, no quiso hacer más comentarios sobre el asunto.

En la grabación divulgada por Candel en Twitter, Bautista no concreta nombres ni centros de las personas a las que se refiere. Pero alude a una conversación con el también recién elegido gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno, sobre la razón por la que están bloqueados muchos relevos en el SAS. Según afirma, éste le explica que “si cambiamos a esa persona que es la que tiene todos los contactos y toda la trama la maneja él, se paraliza el sistema aún más y tardaremos mínimo cuatro, cinco, seis meses en ponerlo en marcha”.

El delegado explicó que hizo el comentario "entre compañeros" y que "alguno que no lo es tanto, lo filtró"

Por eso –según continúa la grabación– el delegado explica a sus interlocutores en esa reunión interna que van a dejar a esos cargos, les van a poner al lado a un funcionarios “que no sea del régimen anterior, o gente válida, o que esté evaluada en función de sus méritos y capacidades y cuando vayan cogiendo ritmo y vayan aprendiendo, los iremos relevando poco a poco”.

En el audio, Bautista sostiene que las personas aludidas “no tienen en propiedad las plazas”, pero que después de casi cuatro décadas son difíciles de remover por “haber creado tramas”. El delegado pidió disculpas al gerente del SAS nada más filtrarse la grabación por haberle mencionado en esa conversación.

Ayer insistió en que el relevo de los cargos se está haciendo en función del mérito y la capacidad. “Algunos se van a quedar porque reúnen las condiciones de mérito y capacidad que esta Administración pide para una nueva política y hay otros que no. No es que porque ha ganado el PP vamos a quitar a los del PSOE para poner a los nuestros”, sostuvo el delegado malagueño.

Tras insistir en que no entraría en comentar ni la grabación ni su filtración concluyó: “Tengo un equipo brillante, de gente magnífica, y esa oportunidad y esa confianza que me ha dado la Administración no las voy a perder”.