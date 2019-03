Denuncia que un director de banco se quedó con 37.500 euros de un préstamo

Un cliente que pidió un préstamo hipotecario para la compra de un club de playa ubicado en Marbella ha terminado denunciando al director del banco que, según su versión, se apropió de 37.500 euros en concepto de gastos de formalización. El hombre explica en el escrito que ha presentado en la Comisaría de Policía Nacional de Marbella que desde la entidad, situada en el centro de la capital malagueña, le comunicaron que el responsable fue despedido “de manera inmediata por apropiarse de dinero de clientes” y que la operación bancaria se aprobó “unilateralmente sin haber esperado al pertinente informe del departamento de riesgo del banco”.

Según su testimonio, en las oficinas centrales “no saben nada de los 37.500 euros” que poco antes, supuestamente, había entregado al director para formalizar el acceso al préstamo.

La denuncia refleja que fue en octubre del año pasado cuando la supuesta víctima solicitó una hipoteca para la adquisición de un chiringuito en la Costa del Sol. Necesitaba una financiación de 2.500.000 euros, que según la denuncia se le concedió a un tipo de interés fijo del 2,4% y 15 años de duración. La condición era que entregara al director la cantidad de 37.500 euros, un 1,5% del préstamo. Una cantidad que, tras ser citado, le proporcionó. A partir de ese día, “fueron constantes las reuniones, comunicaciones y aportación de documentación adicional”.

El cliente había solicitado el préstamo para comprar un club de playa en Marbella

Unos días después, conoció en la entidad la noticia de que éste “había sido cesado de manera inmediata de sus funciones, sin obtener más informaciones del hecho ni del estado de su préstamo hipotecario”, según consta en un escrito que el abogado en el que ha puesto el caso ha presentado a la entidad bancaria para reclamar el dinero.

El cliente asegura que ha mantenido conversaciones a través de WhatsApp con el que fuera responsable de la oficina para solicitarle la cantidad que le proporcionó, pero, según su testimonio, éste mantiene “que está intentando conseguir otras financiaciones con otros bancos” y que “siente no poder acelerar más”, ya que “en lo personal” se encuentra en una “situación muy complicada”. Asimismo, le indicó: “He tratado de ayudar porque he creído en vosotros y en vuestro proyecto. Por desgracia el banco me ha metido en una historia falsa. Os deseo lo mejor”.

El abogado señala en el escrito remitido al banco que la “aprobación y no concesión del préstamo” ha ocasionado a su cliente “unos enormes perjuicios económicos, fruto de los costes que suponen los actos preparatorios de una operación de esta magnitud”. Recalca, además, que ha tenido que invertir “tanto en gastos de profesionales como en el pago de parte del precio de compra mediante contrato privado”. Asimismo, cuantifica “el daño emergente en más de 280.000 euros” .