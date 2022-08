Cinco denuncias nuevas este fin de semana por pinchazos en Málaga

Este fin de semana otras tres mujeres han denunciado posibles casos de sumisión química mediante pinchazos en comisarías de la provincia de Málaga, ascendiendo a cuatro la cifra total. Dos de ellas se han interpuesto en la capital malagueña y la tercera en Fuengirola, según han informado fuentes policiales. Por su parte, la Guardia Civil ha registrado otras dos denuncias más en municipios que corresponden a su demarcación por estos mismos hechos la noche del sábado 6 al domingo 7.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) también informa de que el fin de semana una persona fue atendida por posible pinchazo en la provincia, que se suma a los cuatro supuestos casos que tenía registrados hasta el pasado viernes la Administración sanitaria.

Los posibles casos expuestos se han contabilizado a partir de las denuncias presentadas en las comisarías y de las pacientes que han sido atenidas en los diferentes centros sanitarios. Si bien, no se puede precisar un computo general y exacto, ya que algunas víctimas requieren asistencia médica, pero no denuncian; mientras que otras, exponen los hechos ante la Policía Nacional, pero no acuden a un hospital o solicitan una ambulancia.

A nivel regional, el SAS ha atendido un total de 52 personas desde el comienzo de las denuncias por pinchazos en lugares de ocio. En todos los casos, con el objetivo de confirmar o descartar que hayan sido inoculados con alguna sustancia, se han practicado extracciones de sangre y de orina, en la que perdura más tiempo el posible químico inoculado, que se remiten al Instituto Nacional de Toxicología o a los Institutos de Medicina Legal con sección de Toxicología. En estos centros se practican las pruebas de análisis y cromatografías para determinar si hay sustancias químicas en el organismo

Cabe precisar que en la provincia de Málaga de momento no hay ningún caso positivo de inoculación por sustancias químicas, pues todos ellos están aún a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas.

El primer posible caso en Málaga de sumisión química por pinchazo fue denunciado por una turista francesa de 22 años y supuestamente el incidente tuvo lugar el pasado 8 de julio tras una noche de fiesta en una discoteca de la capital, cuando la joven salió del local junto a un ciudadano extranjero que había conocido.

La víctima denunció que se marchó hacia su apartamento en compañía de hombre y, a la mañana siguiente, se levantó mareada y observó en uno de sus brazos dos puntos de inoculación. La investigación policial continúa abierta tratando de esclarecer los hechos.