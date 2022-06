Dermatólogos alertan en Málaga del aumento de casos de sarna e infecciones de transmisión sexual

La irrupción en España de viruela del mono es el reto más llamativo y reciente, pero los dermatólogos afrontan otros desafíos, como el gran aumento de casos de sarna y de infecciones de transmisión sexual que se han producido en los últimos años. Los especialistas han alertado de este incremento en el marco del 49 Congreso de la Asociación Española de Dermatología y Veneorología (AEDV), que reúne hasta este sábado a unos 2.000 especialistas en Málaga.

El encuentro, entre otros temas, abordará el crecimiento de casos de escabiosis (sarna) en los últimos años y analizará las posibles causas -que van desde secuelas del confinamiento en la pandemia hasta retrasos en los diagnósticos- así como alternativas a los fracasos terapéuticos. Según el presidente del congreso y jefe de Dermatología del Hospital Regional, Leandro Martínez, no sólo se incrementan los casos, sino que son resistentes a los tratamientos clásicos. Una situación que los especialistas detectan en toda España.

"Esas condiciones de estar todos juntos en casa sin salir [por el confinamiento] ha condicionado que los casos sean mas recalcitrantes", ha indicado la vicepresidenta de la AEDV, Yolanda Gilaberte, quien ha precisado que no se sabe muy bien si se debe a una mayor resistencia de los ácaros a los tratamientos o que éstos no se realizan muy bien en el núcleo familiar. Al no ser una enfermedad de declaración obligatoria, es difícil saber la incidencia real en España, pero los dermatólogos han detectado un aumento a partir de los pacientes que reciben en sus consultas y la cantidad de antiparasitarios que se compran en las farmacias, ha explicado.

Otra de las cuestiones que preocupa a los especialistas de la piel es el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis. De acuerdo con los datos de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, los casos de esta patología han aumentado un 132 por ciento en una década (de 2009 a 2019), mientras que en el caso de la gonorrea, se han multiplicado en el mismo periodo. Gilaberte ha apuntado que "siempre ha habido" algunos casos de sífilis, pero antes se utilizaban más métodos barrera de prevención por el miedo al VIH, que evitaban también otras ITS.

El cáncer de piel, las enfermedades emergentes, las innovaciones terapéuticas y las manifestaciones cutáneas de las vacunas frente a la covid-19, son algunas de las cuestiones que se van a tratar en el 49 congreso de la AEDV.

En la rueda de prensa ofrecida este jueves, los especialistas han destacado el papel de los dermatólogos para realizar el correcto diagnóstico de las lesiones de viruela del mono, al tiempo que ha reivindicado su labor para la elaboración de protocolos y en la descripción de la enfermedad. A este respecto, la vicepresidenta de la AEDV, ha indicado que, aparte de fiebre y adenopatías, que es algo "muy genérico de cualquier viriasis", si aparecen las lesiones cutáneas, sobre todo en la fase de pústula, los dermatólogos son "claves" para su reconocimiento. Ha incidido en que se trata de una zoonosis, una enfermedad que "vive en los animales y de ahí se contagia a los humanos", por lo que el contagio de persona a persona "no es lo típico", aunque "no se sabe todavía si eso ha cambiado", por lo que hay que esperar a los estudios de microbiólogos y epidemiólogos.

En cuanto al cáncer de piel, Martínez, ha dicho que sigue siendo la "gran batalla" de los dermatólogos, pues en los últimos 30 años se ha duplicado la incidencia, aunque se ha avanzado en su detección precoz. Con el objetivo de concienciar sobre la prevención y el cuidado de la piel, se puso en marcha una campaña "La piel no es moda", que imita una acción publicitaria de una línea de complementos, para poner de manifiesto que "no podemos tratarla como un complemento de moda, nos va a acompañar toda la vida", ha resaltado el presidente del congreso.

Respecto a la situación de la profesión, el presidente saliente de la AEDV -Gilaberte tomará el relevo en el congreso-, Pedro Jaén, ha destacado el buen momento que vive la dermatología española, que es la especialidad más demandada por los médicos, y ha aseverado que faltan especialistas para atender la demanda de la población.