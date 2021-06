La derrota de la oposición municipal en Málaga el día de la ‘traición’ de Cassá al alcalde

Tras haber forzado la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que poner sobre la mesa la "falta de transparencia" y la "opacidad" con la que ejerce su labor el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, los grupos de la oposición han desaprovechado este miércoles una oportunidad única para haber torcido la voluntad del equipo de gobierno en dos asuntos clave: la gestión del CAC y Promálaga.

Las dos mociones, para sorpresa de todos, han contado con el respaldo inesperado del concejal no adscrito Juan Cassá. Un apoyo suficiente para que hubiesen sido aprobadas de no ser porque hubo dos ediles del PSOE y Adelante que se ausentaron de la sesión. Al parecer, en ambos casos, por motivos de salud.

Con estas faltas, la aritmética se impuso y los 15 votos del PP y de la portavoz de Ciudadanos han pesado más que los 14 que pudieron reunir los socialistas, la coalición de IU y Podemos y el propio Cassá. En las otras tres iniciativas que han sido objeto de debate el desequilibrio ha sido mayor, por cuanto Cassá, que ha traicionado a De la Torre con sus anteriores votaciones, ha vuelto al redil y se ha posicionado junto al equipo de gobierno.

El comportamiento del ex de Cs ha pillado a todos por sorpresa, tal y como han admitido en le PP. "No podemos explicar por qué ha votado así ya que no nos ha dicho nada", ha señalado una fuente del Ejecutivo local, quien apuntó que quizá tuvo este comportamiento "para demostrar que su voto es libre y a sabiendas de que no ser pedería la votación".

Para justificar su decisión, Cassá ha expuesto que si el equipo de gobierno hace "bandera de la transparencia" dentro de la gestión, tiene que dar la información que se solicita. "No entiendo que si un equipo de gobierno está tranquilo va a negar información", ha afirmado en su única intervención.

¿Era lo previsto? No. Fuentes municipales han comentado que antes de los plenos es habitual un diálogo con Cassá para saber si necesita más información para decidir su voto. "Esta mañana le hemos llamado para ver si necesitaba aclarar algún punto y no ha cogido el teléfono pero hemos podido hablar con su asesor y no nos ha dicho que fuese a votar en contra", han precisado. El cambio de guion no parece preocupar en exceso al equipo de gobierno. “No, porque después ha vuelto a votar con nosotros", han recordado.

Más allá de la nota discordante del que fuera portavoz de Ciudadanos, el Pleno ha transcurrido por los derroteros esperados, con la oposición cargando contra la falta de transparencia del equipo de gobierno y el Ejecutivo local negando tal extremo. "Reclaman una información que está dada; se ha hecho y se hará siempre", ha sostenido el alcalde, quien ha acusado al PSOE y Adelante de "hacer ruido". En esta misma línea, la concejala de Cultura, Noelia Losada, ha hablado de "sobreactuación".

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha denunciado la actitud del regidor de "cercenar" la participación y transparencia en el Ayuntamiento. Y lo ha acusado de "dilapidar la libertad de información de los concejales de la oposición tras firmar el decreto de la vergüenza para evitar rendir cuentas sobre el caso de supuestas mordidas en contratos de Promálaga y sobre la opaca gestión del CAC".