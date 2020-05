Desescalada Málaga: Satse exige la retirada al Hospital Costa del Sol de un gel hidroalcohólico "ineficaz"

A la polémica sobre las mascarillas defectuosas y caducadas se suma ahora otra más. El Sindicato de Enfermería (Satse) en Málaga ha exigido este jueves la retirada inmediata en todos los centros de la Agencia Sanitaria Costa del Sol de un nuevo gel hidroalcohólico "ineficaz" contra el coronavirus. Concretamente se trata del gel Desimax@ de la marca Cortyfader.

Los delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Costa del Sol del sindicato han detectado dicha anomalía. Según Satse, de la ficha técnica del gel se desprende que "no es una sustancia biocida con eficacia viricida" y contiene un "dudoso porcentaje de alcohol necesario para ser considerado como solución hidroalcohólica eficaz contra el Covid-19".

Por eso, la organización sindical remitió escrito al Servicio de Riesgos Laborales del Costa del Sol para contrastar su efectividad y proceder en caso negativo a la retirada inmediata del producto. Y esto es "lo que al final ha sido lamentablemente verificado", según Satse. "Que se trata de un gel solo apto para uso cosmético y alimentario", añade.

Satse reclama que se retire "de manera fulminante"

Ante tal situación, el Sindicato de Enfermería ha exigido que de manera fulminante se retire este producto de todos los centros en los que esté disponible, sin embargo y a pesar de conocer que su uso no está siendo eficaz, únicamente se ha retirado en algunos servicios de Marbella, permaneciendo en el resto de los centros sanitarios, al carecer, según la Dirección, de otro gel hidroalcohólico de sustitución disponible. Los centros que agrupa la agencia son el Hospital Costa del Sol, el Chare de Benalmádena y el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas.

El Sindicato de Enfermería considera los hechos de una importante gravedad, ya que se está facilitando a los profesionales medidas de protección que no cumplen todos los estándares de calidad y requisitos específicos que la normativa establece. Satse recuerda que no se trata solo de este gel hidroalcohólico, sino que ya han sido varios los modelos de mascarillas que han tenido que ser retirados por la Administración por no cumplir con los requisitos técnicos o ser defectuosas.

Concluye el sindicato, que "la disminución de los criterios y las medidas de prevención del material que se aporta a los profesionales para hacer frente al Covid-19 y la reducción de las exigencias que establece la ley, pueden comprometer gravemente la ya deteriorada salud colectiva de los sanitarios, y redundar en repuntes en el número de contagios, tal y como están demostrando las cifras".

Satse insta a los profesionales que tengan constancia de que en su servicio o unidad aún haya gel hidroalcohólico Desimax@ de la marca Cortyfader, lo pongan en conocimiento para que sea retirado con la mayor brevedad y sustituido por uno eficaz.