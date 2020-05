Desescaladas | Los urbanizadores: "Málaga no puede permanecer cerrada más tiempo"

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha considerado que la provincia de Málaga "no puede permanecer cerrada más tiempo" por la pandemia derivada del coronavirus COVID-19: "No podemos, ni debemos, posponer por más tiempo la desescalada".

Así, ha indicado que no conoce "a nadie que anteponga la salud a la economía", añadiendo que "España ha dado estos dos meses un ejemplo de generosidad y grandeza que ni los más optimistas imaginábamos". Esa solidaridad, no obstante, "no puede obviar el incierto panorama al que nos enfrentamos cuando la crisis sanitaria remita y debamos hacer frente a un país lastimado en la riqueza y el empleo".

"No entiendo cómo Málaga o amplias zonas de su provincia como Marbella, Benahavís y Estepona, aquello que llevo años denominando Triángulo de Oro y cuya prevalencia por contagio está por debajo de otras zonas, no han entrado en un escenario que habría permitido iniciar la reactivación económica", ha subrayado.

El responsable de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial en Andalucía ha recordado que la Comisión Europea ha dicho que el turismo no puede demorar más su actividad: "Esta misma Europa a la que recurrimos en busca de fondos que nos permitan garantizar el estado del bienestar es la misma que nos ha pedido que volvamos a reactivar nuestro estratégico sector turístico".

Mensajes negativos para el destino

"¿Cuánto tiempo podremos mantener vigente la cuarentena que obliga a un turista procedente del extranjero a permanecer 15 días recluido hasta saber que no es portador de enfermedad alguna?", se ha preguntado Arranz, al tiempo que ha considerado que con este tipo de medidas se lanza "un mensaje negativo".

"¿No estamos disuadiendo a nuestros tradicionales clientes a que den la espalda a España este próximo verano? ¿No estamos dando aliento a países competidores del Mediterráneo que a buen seguro mostrarán menos reparos que nosotros?", se ha cuestionado.

Arranz ha incidido en que un empresario "no es un político ni científico pero un empresario es un generador de la riqueza que hace próspero un país, y ansía seguridad, certeza y serenidad". A su juicio, para que estas tres palabras cobren todo su sentido "es necesario escuchar los avisos de aquellos que pedimos una improrrogable reactivación".

"No podemos, de ningún modo, provocar con nuestra inacción otra pandemia, esta vez de carácter económico", ha recalcado el empresario de la Costa del Sol, quien ha manifestado que cualquier área turística de España "está en su derecho de solicitar medidas tendentes a la desescalada", sin embargo, "Málaga no es solo un territorio que tiene en el turismo uno de sus argumentos económicos más sólidos, Málaga es un laboratorio de ensayo no solo para España y Europa sino para el mundo entero".

"Los planes turísticos puestos en marcha en esta provincia han iluminado en las últimas décadas el diseño y las estrategias de otras zonas internacionales que han encontrado en el turismo una importante fuente de ingresos y recursos laborales", ha recalcado Ricardo Arranz, quien ha lamentado que en los últimos días se esté asistiendo "a mensajes contradictorios que deberían hacernos reflexionar".