Desescalada Málaga: Las empresas seguirán con el teletrabajo tras el estado de alarma

El teletrabajo ha sido siempre una palabra bonita en los departamentos de recursos humanos de las empresas que, a la hora de la verdad, casi nadie aplicaba. Hace apenas tres años, en 2017, solo el 13% de las empresas españolas ofrecían la posibilidad de teletrabajo a sus trabajadores y apenas el 6,7% de los empleados lo practicaba, menos de la mitad de la media europea, situada en el 17%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Eurofound. Sin embargo, la pandemia lo ha cambiado todo. De la noche a la mañana millones de empleados se han puesto a trabajar desde casa obligados por el coronavirus y, pese al estrés inicial, las empresas han visto que realmente funciona, que los trabajadores son tan productivos o más que cuando estaban de forma presencial en la oficina y que el trabajo sale adelante. De hecho, muchas compañías malagueñas ya han decidido que van a seguir con esta fórmula incluso cuando termine el estado de alarma y se plantean el regreso paulatino de sus trabajadores a las oficinas después del verano o hasta el año que viene. También habrá modelos mixtos, con turnos cambiables entre la oficina y el hogar.

“El teletrabajo en Sando ha sido un éxito porque ya estábamos adaptados debido a que muchos de nuestros trabajadores están en movilidad y teníamos preparadas las infraestructuras. Actualmente la empresa está apostando por el teletrabajo como medida preventiva, aunque las oficinas se encuentran abiertas para gestiones concretas”, explican desde esta constructora malagueña, en la que subrayan que “nuestra idea consiste en dar prioridad al teletrabajo mientras dure el estado de alarma e ir avanzando y mejorando nuestros procesos y metodología para que cada vez más personas puedan elegir desde dónde quieren trabajar con independencia del estado de alarma”. “Para ello, extenderemos la implantación del sistema de dirección por objetivos a un mayor número de puestos”, añaden.

En la empresa tecnológica Freepik van más allá y ya anuncian que no volverán a las oficinas en lo que queda de año. Tampoco tienen una fecha definida para el regreso en 2021. Son 233 empleados y están aumentando de forma constante la plantilla por lo que “resulta complicado garantizar la distancia social y la limitación de zonas comunes en las oficinas”, afirman. Fuentes de esta empresa aseguran que “en el teletrabajo estamos funcionando todos bastante bien, por lo que en la oficina solo se hacen reuniones puntuales de no más de 10 personas y para cuestiones de trabajo muy concretas”.

Freepik ha aumentado su masa laboral un 20% durante la fase de confinamiento y todas sus incorporaciones -en las secciones de marketing, edición, IT, fotografía y hasta dirección porque la empresa acaba de ser adquirida por un fondo de inversión- se han realizado on line y en la modalidad de teletrabajo. En este sentido, destacan que “aunque tenemos ahora dos oficinas en Molina Lario y cerca de Vialia la plantilla sigue aumentando por semanas y a final de año seremos bastantes más”, lo que dificultaría aún más que todos pudieran acudir físicamente a su puesto de trabajo. Una de las soluciones aportadas por esta empresa, aparte del teletrabajo, ha sido dar un cheque regalo de 100 euros de Ikea para que los empleados adquieran el material que necesiten.

Grupo Aganova es una empresa especializada en detección de fugas de agua y su fundador y CEO, Agustín Ramírez, señala que “todo nuestro personal de oficina se encuentra teletrabajando desde el primer momento y hemos decidido seguir así hasta el 1 de septiembre para, a partir de esa fecha, analizar la evolución de la pandemia y valorar si se vuelve a la oficina o se sigue teletrabajando”. En otra de las empresas de este grupo, Fugaua, va a ofrecer dos opciones. Desde el 1 de julio el que quiera ir a trabajar a la oficina podrá hacerlo guardando las medidas de seguridad, aunque la premisa es seguir teletrabajando. “Desde el inicio del teletrabajo estamos ofreciendo a nuestro personal todo tipo de facilidades para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más cómoda posible en casa y algo muy importante, estamos siendo muy flexibles para que puedan conciliar en la medida que permite la situación la vida profesional y personal”, recalca este empresario malagueño.

En la tecnológica Ingenia están siguiendo un proceso similar. Carlos Bentabol, director de marketing, explica que la mayoría de la plantilla que está teletrabajando lo seguirá haciendo al menos hasta septiembre. No obstante, detalla que “hemos elaborado un protocolo en el que se establece un plan de actuación para la reincorporación paulatina de algunos empleados a la actividad presencial en nuestras instalaciones, aunque la mayoría sigue en la modalidad de teletrabajo”. Bentabol indica que el regreso de los trabajadores a la oficina se hará por niveles de forma gradual “estableciéndose turnos de actividad presencial con el fin de controlar las presencias máximas definidas en cada nivel y garantizar en todo momento la distancia social entre personas”. Han limitado además el horario de apertura de sus centros de trabajo.

En el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), su director general, Enrique Nadales, explica que han hecho un “mix”, es decir, que hay una parte de la plantilla que está trabajando desde casa y otra que sí está presente en la oficina. En la empresa de transporte Avanza su director de la División Sur, Rafael Durbán, comenta que “tenemos un plan de vuelta por fases para el colectivo de estructura y se ha dividido al personal en grupos en función de las responsabilidades que tengan, la conciliación familiar o los factores de riesgo”. Este pasado lunes se incorporó el primer grupo y el resto lo hará en un plazo de un mes, salvo las personas que tengan un especial riesgo que regresarán después del verano.

En la empresa IMCW Europe estuvo toda la plantilla teletrabajando y ahora han creado turnos, de forma que la mitad está en la oficina y la otra mitad en su casa. Las compañías están acondicionando sus oficinas para que no haya riesgo de contagio o sea el mínimo posible. “Nosotros hemos instalado mamparas divisorias transparentes de metacrilato entre los puestos; proveemos a los empleados de mascarillas, gel hidroalcohólico y llaves individuales; hemos suprimido el fichaje; hemos reducido la entrada de personal externo a la oficina a lo mínimo imprescindible; es obligatorio el uso de la mascarilla en reuniones; y no usamos el aire acondicionado y tenemos mucha ventilación natural, a lo que nos ayuda que estemos en una oficina exterior en La Malagueta”, precisa José de la Maza, director general de IMCW Europe.

En el caso de Avanza Durbán explica que “no se permite el uso de zonas comunes, se ha puesto una jornada continua para no usar el comedor, o se ha acondicionado la oficina para mantener la distancia de seguridad”.

El coronavirus ha creado una crisis sanitaria sin precedentes que puede venir acompañada de otra económica y social. No obstante, también ha tenido algún aspecto positivo como el hecho de poner en valor opciones como el teletrabajo o aumentar la higiene tanto en los centros de trabajo como en los restaurantes y otros lugares públicos. Nadie sabe si será flor de un día o se mantendrá esta figura una vez que haya una vacuna y el Covid-19 solo sea un mal sueño. En cualquier caso, el experimento, aunque forzado, parece que está funcionando y ya no es una utopía. Otra cosa es que, como muchos empleados comentan, se trabaje más en casa que en la oficina porque parece que no se distingue entre las horas laborales y de ocio, pero ese será otro tema a analizar.