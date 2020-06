Desescalada Málaga: Los hoteleros de la Costa del Sol confirman que "la gran reapertura" será a principios de julio

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ha confirmado que, a día de hoy, las previsiones son que "la gran reapertura" de estos establecimientos en la provincia se produzca a principios de julio, coincidiendo con la llegada de los viajeros internacionales y también de clientes nacionales.

Así, hasta el 6 de junio en la provincia serán una quincena los establecimientos hoteleros asociados a Aehcos que hayan abierto sus puertas con las pertinentes medidas higiénico-sanitarias para contener la expansión del COVID-19; algunos de ellos son los que estos meses han tenido clientes ya que viven en dichas instalaciones.

En concreto, a día de hoy son 15 hoteles, a los que se sumarán, según las previsiones de Aehcos, cinco más hasta finales de este mes de junio. Será a principios de julio cuando vayan reabriendo sus puertas el resto de establecimientos de la Costa del Sol.

No obstante, la ocupación está muy lejos de ser la habitual por estas fechas, según Callejón, quien ha estimado entre un 30 y 35 por ciento: "No va a ser más, abrimos por abrir y reactivar un poco". Así, ha considerado que determinados modelos no optarán por la apertura al haber menos clientes internacionales y no compensarles.

Ha explicado que las cadenas abrirán el 95 por ciento de sus hoteles "pero los independientes echarán números". "Si tengo 50 habitaciones y el 70 u 80 por ciento de mi mercado es internacional no tiene ningún sentido que abra", ha señalado Callejón, al tiempo que ha agregado que cada empresa hará sus propios estudios y tendrá que verse si se mantienen las condiciones de los ERTE y si podemos alargarlos hasta diciembre".

"Si tengo 50 habitaciones y el 70 u 80% de mi mercado es internacional no tiene ningún sentido que abra"

Respecto a la fase 3, ha explicado que en caso de que Málaga pase la situación no dista demasiado de la actual: "Seguimos estando igual porque no hay movimiento entre provincias; a lo mejor permiten que las comunidades autónomas gestionen los movimientos entre sus provincias pero en principio eso es posterior a la fase 3, estando en estado de alarma eso no va a ocurrir", ha opinado Callejón.

El presidente de los hoteleros malagueños y andaluces ha incidido, además, en el gasto que tienen que hacer para adquirir materiales de protección después de que "todo lo que teníamos lo donáramos", destacando la solidaridad del sector hotelero ante la pandemia del COVID-19.

"Nosotros usamos mascarillas y guantes siempre en cocina; en jardinería se usaban los equipos de protección individual (EPI) y todo eso lo donamos, entonces ahora hay que comprarlo", ha explicado, agregando que además se adquiere "sin ninguna ayuda y a precios de locos".