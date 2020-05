Desescalada Málaga: Los hoteles de la Costa del Sol empiezan a recibir nuevas reservas para el verano

Los hoteles malagueños empiezan a recibir nuevas reservas de cara al verano tras la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se hiciera turismo en España y de que anunciara que se quitaría la cuarentena a los extranjeros a partir del 1 de julio. El sector hotelero ya está comunicando sus fechas de reapertura y se quiere ser optimista, aunque la procesión va por dentro ya que la incertidumbre es máxima y los profesionales son conscientes de que se abre para ir tirando y no dejar en la estacada al mayor número de empleados posibles.

“Están entrando reservas del mercado nacional y se han cambiado otras que fueron afectadas durante el confinamiento a otras fechas, principalmente de agosto y septiembre”, explica Miguel Sánchez, propietario de la cadena hotelera MS. Este hotelero cree que julio tendrá menos tirón porque se acabará de abrir el tráfico internacional y los españoles estarán a verlas venir, aunque sí confía en que pueda haber turistas, al menos, los fines de semana.

Esta cadena prevé abrir a finales de junio el hotel Maestranza en Málaga capital, a principios de julio el hotel Amaragua en Torremolinos y a mediados de julio los apartamentos Pepita en Benalmádena. Todo eso dependerá, lógicamente, de que no haya un repunte de contagios, por lo que todo está cogido con alfileres. Sánchez afirma que los touroperadores le comunican que en julio va a haber poca clientela internacional, máxime de Reino Unido -el principal cliente de la Costa del Sol- “porque en ese país están ahora peor que nosotros con el coronavirus”. No obstante, este empresario -que tiene muchas décadas de experiencia- sí tiene la sensación de que “septiembre puede ser un mes fenomenal”. En este sentido, se piensa en el sector que agosto será mejor que julio y que septiembre puede ser mejor que agosto, sobre todo de cara al turismo internacional.

María Francisca Peñarroya, consejera del complejo hotelero Holiday World en Benalmádena, indica por su parte que “desde este pasado sábado se han multiplicado las reservas para julio y agosto seis o siete veces, pero porque partíamos prácticamente de la nada”. Peñarroya destaca que solo abrirán un hotel con 350 habitaciones -el complejo son cuatro con 900 estancias- y subraya que, para su sorpresa, el 90% de los viajeros le piden la oferta de todo incluido.

Estamos a finales de mayo y, tras dos meses de confinamiento y angustia, los ciudadanos tienen ganas de salir de vacaciones y relajarse. No obstante, hay varias barreras en el camino que pueden ser importantes. La primera es la puramente laboral, ya que hay millones de personas dentro de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o, directamente, en el paro que no tienen recursos o no quieren gastar dinero en vacaciones por si posteriormente les hace falta. A eso hay que añadirle que el coronavirus sigue activo y puede haber un rebrote o, al menos, la posibilidad de contagio se mantiene, lo que desanima a muchos viajeros, principalmente a los de mayor edad que tienen más riesgo. Las limitaciones de aforo que habrá en playas, piscinas, etcétera tampoco ayudan.

En cualquier caso, el interés por pasarlo bien siempre está ahí. Jorge González, director del Málaga Palacio, explica que aún no tienen clara la fecha de reapertura pero subraya que están recibiendo llamadas para posibles reservas. El sector irá resurgiendo día a día, a cuentagotas.