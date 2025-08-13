Detenida una banda de atracadores de supermercados en Málaga que empleaba machetes y fusiles simulados

Así actuaba la banda que atracaba supermercados con machetes y fusiles de asalto en Málaga

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos con violencia e intimidación y ha detenido a tres personas. Así, empleaban machetes y fusiles de asalto simulados para asaltar supermercados de la provincia de Málaga.

Los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín.

La investigación de la denominada operación Guamparas, comenzó a principios de junio de este año tras un atraco ocurrido en el municipio de Coín, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras varias semanas de investigación, se averiguó que los autores de los hechos estudiaban y vigilaban los comercios antes de los asaltos y que cometían los atracos en horario comercial, cerca de la hora de cierre, para conseguir la recaudación diaria.

Así, a la hora de cometer los atracos, dos miembros del grupo entraban en el supermercado, ataviados con pasamontañas y armados con armas de fuego simuladas y machetes de grandes dimensiones. No dudaban en usar la violencia e intimidar a empleados y clientes para obtener el dinero de las cajas registradoras.

Mientras tanto, un tercer miembro del grupo esperaba fuera en el interior de un vehículo, con placas de matrículas falsas, para asegurar la huida.

Una vez conocido el modo de actuar del grupo criminal, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender a los tres autores in fraganti cuando asaltaban un supermercado de Coín.

Como resultado, tres hombres han sido detenidos como supuestos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y dos hurtos. Los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín.

En el registro domiciliario de la vivienda de los detenidos, situada en Cártama, los investigadores han encontrado numerosos efectos y armas usados en los atracos cometidos en junio y julio. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Coín.