Detenido, cuatro años después, un indigente por asesinar a otro en los Jardines Picasso de Málaga

La Policía Nacional ha detenido, cuatro años después, al presunto autor del asesinato de un indigente de 59 años en los Jardines de Picasso, en la prolongación de la Alameda, en Málaga. Las pesquisas del Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial y los avances científicos y las "innovadoras técnicas empleadas" en el laboratorio ADN de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental han permitido la "identificación pericial" del responsable, otra persona en situación de exclusión social y que también vivía en la calle. El arrestado ha pasado este viernes a disposición judicial.

La víctima murió horas después de la agresión en el hospital a causa de la gravedad de las lesiones que presentaba. Los investigadores que se ocuparon del caso lo encontraron malherido en un banco en el que solía refugiarse del frío con un cartón. Han sido, según han informado desde la Comisaría, "cuatro años de un incansable trabajo" para dar con el supuesto responsable.

Aquel 30 de noviembre de 2021, un viandante daba aviso de lo ocurrido. Según su testimonio, había encontrado a un hombre ensangrentado bajo uno de los bancos de los jardines, aún con signos vitales. Los efectivos tomaron huellas y fotografías de las inmediaciones y se entrevistaron con vecinos, que relataban que la víctima era una persona que solía dormir por los alrededores de este céntrico jardín, situado en la prolongación de la Alameda. Desde entonces, el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga inició una "larga, ardua y difícil investigación".

En palabras de la Policía, para la resolución del caso ha resultado "crucial el trabajo conjunto" de las distintas unidades policiales, judicial y científica. Los vestigios recogidos entonces por los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Científica en la primera Inspección Ocular fueron remitidos al Laboratorio de Biología ADN de Granada, de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental. Allí efectuaron un cribado con los posibles sospechosos. La hipótesis que se contempló desde el principio -y que la investigación ha confirmado- es que el supuesto asesino era otro indigente, al igual que la víctima.

La Policía destaca, además, la "sinergia perfecta entre la investigación y la ciencia", lo que ha dado sus frutos. Tras la práctica de todas las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.