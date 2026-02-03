Detenido en Málaga Francisco de Borbón por blanqueo en una causa ligada a una red de narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a Francisco de Borbón, primo lejano del Felipe VI, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación vinculada a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en noviembre de 2024 el exjefe de la UDEF en Madrid.

Según han informado fuentes policiales a EFE, junto a Francisco de Borbón han sido detenidas otras tres personas, entre ellas una mujer y un abogado, presuntamente relacionadas con el blanqueo de los beneficios de la organización. Los investigadores sitúan a De Borbón en una operativa que habría canalizado fondos a través de una empresa de criptomonedas.

Está previsto que el detenido pase este miércoles a disposición judicial ante el magistrado Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, que dirige las diligencias desde que se desarticuló la red en noviembre de 2024. La organización trataba de introducir cocaína en España oculta en contenedores de fruta y contaba, presuntamente, con la cobertura del entonces inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, Óscar S.G..

De acuerdo con la investigación, el exmando policial facilitaba la entrada de droga y habría percibido cerca de un millón de euros por cada operación. En los registros practicados por Asuntos Internos se hallaron más de 20 millones de euros emparedados en su vivienda de Alcalá de Henares, además de casi otro millón oculto en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En el marco de esta causa han sido detenidas una veintena de personas. Junto al exjefe policial y su esposa, también agente, fueron arrestadas otras trece personas, mientras que ocho más lo fueron en diciembre de 2024 y marzo de 2025. Parte de los investigados se encuentran en libertad.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional del exjefe de la UDEF por el riesgo de fuga, dada su presunta integración en una organización criminal y las elevadas cantidades de dinero que manejaba. Con anterioridad, el juez había acordado la libertad de siete investigados tras una resolución de la Sala que ordenó la excarcelación de otro imputado al considerar que no se le facilitaron elementos esenciales de la causa cuando fue enviado a prisión, al encontrarse el procedimiento bajo secreto de sumario.