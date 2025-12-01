A prisión tres jóvenes por una presunta violación grupal a una chica de 18 años en Málaga

Tres jóvenes han sido detenidos en Málaga por una presunta violación grupal a una chica de 18 años en las proximidades de una sala de fiestas de la capital, en el entorno del polígono San Rafael. Los tres sospechosos, que tienen entre 18 y 19 años, han ingresado en prisión provisional después de haber sido arrestados el pasado 27 de noviembre, según han informado este lunes fuentes de la Policía Nacional, que se ha encargado de investigar lo sucedido.

En concreto, la supuesta agresión sexual tuvo lugar el pasado viernes 3 de octubre de madrugada, en un descampado utilizado como parking de vehículos, en los alrededores de una sala de baile de la capital malagueña. Al parecer, la víctima conoció a uno de sus agresores en la discoteca y, en un momento de la noche, salió del establecimiento con el joven.

Fue después cuando, según han precisado fuentes policiales, otros dos varones, amigos del anterior, se unieron a este y a la mujer ya en la calle. Así, siempre según la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la perjudicada recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser "muy compleja", han asegurado.

Numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los responsables, que fueron localizados el pasado jueves en sus respectivos domicilios.

Después de ser detenidos, los tres jóvenes negaron los hechos y hablaron en todo momento de que las relaciones habían sido consentidas, solicitando sus defensas la puesta en libertad. Tanto la acusación particular como la Fiscalía pidieron su ingreso en prisión.