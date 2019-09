Francisco Hernández tiene 44 años, un marcasos implantado y la experiencia de haber superado un infarto. Lo consiguió, en gran medida, gracias a los policías que, en plena vía pública, se afanaron en que recuperara el pulso y volviera a abrir los ojos. “Son mis ángeles de la guarda”, expresa Manuela, su mujer, quien asegura que sin la rápida actuación de los agentes, pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga, su marido ahora “estaría muerto”. Permaneció 15 días hospitalizado y tuvo que someterse a una operación.

Eran las 17:15 del pasado 15 de marzo cuando varios efectivos que participaban en el dispositivo de seguridad del Festival de Cine en Español de Málaga recibían el aviso de una patrulla que solicitaba una ambulancia en la plaza Uncibay. Apenas cinco minutos después, encontraron a un hombre que había sufrido una parada cardíaca. “Solo tenía algo de pulso. Estaba prácticamente muerto”, recordaba este lunes Ángel García, uno de los agentes del GOA que intervinieron aquel día.

Tras abrirle la camisa, utilizaron el Desfibrilador Automático (DEA) que tenían en el vehículo policial y pudieron colocarle una cánula de Guedel que Ángel guardaba en un botiquín que todavía conserva de sus años de Mili. Dos agentes nacionales que mantenían al hombre en posición lateral de seguridad se ocuparon del masaje cardiopulmonar.

Los policías locales hicieron el resto siguiendo las indicaciones de la voz robotizada con la que cuenta la máquina. “Hasta la tercera descarga eléctrica no abrió los ojos. Les dije que tuvieran cuidado porque llevaba un año con un marcapasos y me respondieron que más daño del que tenía no le podían hacer”, relataba la esposa de Francisco, agradecida con el equipo policial, que la trasladaron en su coche hasta el hospital.

“Todo estaba colapsado. No se separaron de mí. Somos de Jaén y llevamos cinco años en Málaga pero no tenemos a nadie. Me llamaron todos los los días y por la noche fueron a ver a mi marido a la UCI”, explicaba aún emocionada.

Al recibir la segunda descarga, a Francisco ya le salía un “pelín de voz”. Los policías, en ese momento, estaban “eufóricos”. “Les dijimos a las hijas: Tranquila, que papá ya está hablando. Tengo las caras de esas niñas grabadas a fuego. Habían entrado en estado de pánico”, narraba Ángel.

Este lunes, durante el acto de celebración con motivo del día del Patrón de la Policía Local de Málaga, San Rafael Arcángel, fue el reencuentro, donde Francisco, que es padre de dos niñas de 6 y 11 años, conoció a sus héroes. Apenas recuerda nada de lo ocurrido aquel fatídico, pero siente “alegría” por seguir con vida. Ángel le devolvía una mirada cómplice junto a sus compañeros del GOA que también colaboraron, Miguel Rascado y Daniel Martín.

Otros reconocimientos

También dos policías locales recibieron un reconocimiento por su actuación en un incendio en el que tuvieron que evacuar a una persona de avanzada edad que estaba impedida y no podía salir por sus propio pie de la casa. Asimismo, un subinspector y dos agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) fueron felicitados por la investigación que iniciaron sobre presuntos fraudes a compañías aseguradoras por accidentes de tráfico. La actuación permitió conocer la implicación de casi un centenar de personas y la detención de un total de 82, que habían defraudado un total de 260.000 euros.

Durante el acto se distinguió también a policías jubilados y a más de un centenar de efectivos por los años de servicio cumplidos. Además, se otorgó el reconocimiento a la mejor colaboración ciudadana a David López, un opositor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en julio contribuyó a la detención por parte de la Policía Local de un peligroso delincuente de Europa del Este en busca y captura que se había dado a la fuga tras embestir a un vehículo policial con un coche robado que conducía sin carné.