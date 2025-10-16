Diana Navarro alerta a sus seguidores de una estafa en la que se hacen pasar por ella para pedir dinero

Los timadores usan cualquier identidad y escusa para conseguir que sus víctimas confíen en ellos. Se hacen pasar por familiares - como es la tan recurrente estafa del hijo en apuros-, jefes o famosos para pedir favores, principalmente dinero. Uno de estos últimos engaños tiene como protagonista a la cantante malagueña Diana Navarro, que ha alertado a sus seguidores que le han suplantado la identidad en Telegram.

A través de un post en Instagram, ha compartido una conversación a través de la aplicación de mensajería instantánea de Telegram, donde supuestamente es Navarro quien escribe. En la captura de la conversación se ve una foto de la malagueña y su nombre, y explica a su interlocutor que ha creado ese perfil para contactar con "fanáticos devotos de todo el mundo".

A la captura de esos mensajes que ha puesto en su perfil oficial para avisar a sus fans, la artista ha escrito un texto donde apunta que hay algún "sinvergüenza" que está haciéndose pasar por ella para pedir dinero. Destaca en mayúscula que es mentira, que no tiene Telegram y que "nunca os pediría dinero". Navarro también recomienda a aquellos seguidores a los que supuestamente les contacte ella con esta aplicación, que denuncien.

Si bien los timadores pretenden engañar a sus víctimas usando de imagen de perfil al famoso, en este caso, o a un familiar por el que quieren hacerse pasar, su lenguaje suele delatarles. En el caso de los supuestos mensajes que ha mandado la artista malagueña, se observan expresiones que no son comunes, como "fanáticos devotos", haciendo alusión a fans o seguidores, o cuando horas más tarde se disculpa con el interlocutor por su "respuesta tardía" y le explica que es una persona muy ocupada que a veces se salta ensayos y otras "actividades curriculares".

Qué hacer si caes en una ciberestafa

La Policía Nacional recogió una serie de consejos para no caer en este tipo de estafas, que pueden extrapolarse a otro tipo de timos que se realizan a través de los dispositivos móviles. En primer lugar, recomienda desconfiar de números de teléfono que no se tienen guardados, pues no siempre aparecerán señalados como spam. En el caso de Telegram, se puede ocultar el teléfono y solo aparece el nombre que el usuario indique, por lo que hay que estar aún más alerta.

Además, recomiendan pedir un mensaje de voz, o hacer una llamada, para reconocer si la persona que escribe es quien realmente dice ser. "Si se trata de un estafador, siempre ideará una excusa para evitarlo", señaló la policía.