4 de diciembre, el día de la bandera que cobija la identidad andaluza

El día en el que Manuel José García Caparrós murió asesinado por llevar una bandera verde y blanca en la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, la jornada en la que casi dos millones de personas salieron a la calle en las principales ciudades de la región para reivindicar un estatuto propio, esta fecha de 1977 tan significativa en "la historia de nuestra tierra", como destaca el presidente Moreno, ha sido reconocida este año por la Junta de Andalucía como el Día de la Bandera Andaluza. A partir de ahora, cada 4 de diciembre se sumará al 28 de febrero en la celebración de la identidad de esta comunidad.

Poco después de la ofrenda floral en el punto en el que se desfalleció García Caparrós, en la esquina de la Alameda de Colón y la Alameda Principal, responsables del Gobierno regional, así como del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial, han participado este domingo en el acto de izada de la bandera blanca y verde frente a los Jardines Picasso. La delegada Patricia Navarro ha inaugurado el discurso, que ha contado con la intervención de Francisco de la Torre, Francisco Salado y los consejeros autonómicos Arturo Bernal y Carolina España.

"Jamás nuestra bandera se ha utilizado contra la unidad de España, siempre ha sido Andalucía una autonomía integradora que ha compartido los objetivos con otros territorios del país para conseguir un estado modélico, de vanguardia en educación, salud, cohesión social, un país que avance en innovación tecnológica y que dedique a la cultura la atención adecuada, pero en un estado descentralizado tiene que ser desde abajo a arriba, sumando aportaciones desde abajo a arriba", comentó en el acto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"La bandera debe unirnos en el amor a Andalucía, totalmente compatible con el amor a España y con el amor a Málaga, con el esfuerzo de hacer de Málaga la mejor ciudad posible, para compartir noblemente nuestras mejores prácticas, como queremos que ocurra con nuestra Expo 2027", añadió tras recordar aquellos años "complejos, difíciles y hermosos de la transición".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, apuntó en su intervención que "mucho ha cambiado la autonomía desde ese 4 de diciembre de 1977 cuando miles de ciudadanos se echaron a la calle para reclamar la autonomía de nuestra tierra, para pedir un espacio propio para que se escuchara nuestra voz, algo que hemos conseguido y que creo que todos los andaluces estamos orgullosos del camino andado".

Destacó Salado que "Andalucía es hoy motor de crecimiento económico de España, de creación de empleo y de exportaciones, somos una región líder en turismo y, en provincias como la nuestra, estamos en la vanguardia de la innovación tecnológica". Y subrayó que "el andalucismo no es de ningún partido político, sino que pertenece todos los ciudadanos, a la sociedad civil, a los que han nacido aquí o han elegido vivir aquí, no hay tierra más inclusiva y hospitalaria, ni más feliz que esta".

"En la provincia de Málaga se gestó el primer andalucismo de la mano de Blas Infante, en la Asamblea de Ronda, y desde aquí también se lidera una manera de hacer fuerte a Andalucía, desde una Málaga mucho más moderna", detalló el presidente de la Diputación, que felicitó a la Junta de Andalucía por organizar este "necesario acto de unión y fraternidad".

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal destacó que "hoy más que nunca alzamos la voz para decir que ésta es la mejor tierra del mundo, y lo es por su enorme patrimonio artístico que nos convierte en la bandera de la cultura de España y del mundo, por ser cuna del turismo, motor de la economía andaluza y generador del 13% del PIB".

"El 4 de diciembre sirve para abrazarnos como una gran familia y guiarnos hacia un objetivo común que pasa porque el presente y futuro de esta comunidad sean más prósperos, más felices, con memoria pero sin revancha, con debate pero sin estridencias, sumando siempre y nunca excluyendo", dijo Bernal y agregó que la bandera "la debemos construir cada día todos juntos".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, incidió en su intervención en este acto de unión y fraternidad bajo la bandera en la que "todos los que amamos Andalucía estamos representados, todos los andaluces eLa stamos cobijados en su verde y blanco".

Tras recordar las movilizaciones de 1977, Carolina España destacó que "45 años después aquí seguimos, queriendo lo mismo para Andalucía, porque no queremos ser más que nadie pero tampoco menos y en el Día de la Bandera tenemos que decir con la cabeza alta que Andalucía ya no está a la cola, que ahora vamos por delante, que somos referencia y que no estamos dispuestos a volver a los puestos que hemos abandonado definitivamente".

Para la consejera, cuatro décadas después de "tanto sacrificio y reivindicación, tenemos la responsabilidad de no dar un paso atrás y defender nuestra autonomía plena". "Hoy hablar de Andalucía y su bandera es hablar de superación, de que somos lo que queremos ser porque nos sentimos orgullosos de nuestra condición, de nuestro trabajo y esfuerzo, de nuestra tierra y nuestros símbolos", añadió.

Andalucía ahora, como resaltó Carolina España, "es imagen para los demás, estamos orgullosos de ser andaluces y tenemos motivos para ello, cómo no estar orgullosos de una tierra que genera empleo, que crea empresas, que es competitiva fiscalmente y atrae a inversores, cómo no sentirse orgullosos de una tierra abierta, tolerante y dinámica, que cree en la igualdad, el respeto y la solidaridad", agregó.

El acto concluyó con la izada de la bandera andaluza por parte del joven pianista Marcos Castilla y el himno de Andalucía entonado por la Escolanía de la Hermandad de Nuestro Padres Jesús Nazareno de Almogía.