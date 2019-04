La Diputación renovará 7.000 puntos de luz de 54 municipios para reducir el consumo energético

La Diputación de Málaga renovará unos 7.000 puntos del alumbrado público de 54 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes sustituyendo las luminarias actuales por otras LED más eficientes. De esta manera, se conseguirá un ahorro energético de más de 70 por ciento, lo que reducirá la factura de la luz de los ayuntamientos y ayudará a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Estas actuaciones forman parte del conjunto de medidas que está llevando a cabo la Diputación de Málaga para luchar contra el cambio climático en la provincia. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este jueves la aprobación de seis proyectos europeos, que supondrán una inversión total de 3.614.135 euros, junto al vicepresidente y diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, y al diputado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo. En el acto han estado presentes también 40 alcaldes de los ayuntamientos que participan.

Estos proyectos se presentaron a la convocatoria de ayudas de actuaciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Estos proyectos se presentaron a la convocatoria de ayudas de actuaciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha dado luz verde a subvenciones del 80 por ciento del presupuesto, lo que suponen 2.891.308 euros. La Diputación de Málaga aporta el 20 por ciento del presupuesto con fondos propios, lo que supone 722.827 euros

Salado ha explicado que los proyectos --en los que han trabajado conjuntamente el servicio de Recursos Europeos y la delegación de Fomento e Infraestructuras de la Diputación-- se han presentado por comarcas. Las actuaciones contemplan la renovación del alumbrado público con luminarias más eficientes de tecnología LED y equipos con regulación programable, mejorando de esta manera la eficiencia energética de la instalación.

Plazo de ejecución, 30 meses

La contratación de las obras debe realizarse antes de un año y el plazo de ejecución es de 30 meses desde la aprobación de las subvenciones. Serán luminarias eficientes con ópticas adecuadas que permiten una mejor distribución del flujo luminoso y que, con menor potencia con respecto a las instaladas, poseen mayor eficacia luminosa, un mayor rendimiento energético, mayor vida media y mayor vida útil.

En muchos casos, se actuará en calles que poseen unas instalaciones de alumbrado exterior no sistematizadas, con luminarias no adecuadas, envejecidas o deterioradas y cuyos niveles de iluminación no están acordes con la normativa vigente.