–Tomó posesión como presidente de la Diputación hace apenas una semana, ¿cómo han sido estos primeros días?

–Los primeros días siempre son de recibir felicitaciones y de ir ajustando tu agenda a las muchas peticiones que hay de citas. También estamos reestructurando las nuevas incorporaciones que está habiendo por la marcha de algunos compañeros, en este caso el presidente, pero se han ido algunos cargos directivos. Y luego ponerme al día con todos los diputados, aunque conozco muy bien la casa, hemos tenido reuniones para ver cómo están los asuntos que tienen sobre su mesa y darle prioridad a los que podamos resolver. Hay que tener en cuenta que mi legislatura como presidente van a ser cuatro meses. Lo que intento trasmitir es normalidad y que no se baje el acelerador en los proyectos que faltan por terminar, aunque sean las autorizaciones, la concesión de la subvención o la licitación. Proyectos como la Senda Litoral, la ampliación del Caminito del Rey que hay que conseguir la autorización de la Junta... Nos hemos puesto al día para que el cambio de presidente no afecte.

–¿Qué prioridades se marca?

–La prioridad es ésa, conseguir la normalidad que tenía la Diputación y culminar los proyectos que nos propusimos a comienzos de legislatura. Yo soy coparticipe de los éxitos del equipo de gobierno, entonces hay que seguir afianzando esos éxitos y el reto es que la Diputación siga siendo protagonista de todas las iniciativas que hay en la provincia. Así se ha conseguido y así quiero que siga siendo. Desde que está el PP hemos cambiado el concepto y la visión que tenían los ciudadanos de la Diputación, hemos pasado de una administración que los ciudadanos creían que no servía para nada y que no tenía visibilidad, a una con mucha visibilidad, que lidera el crecimiento económico y los proyectos singulares de la provincia, y en ese sentido no podemos perder ese posicionamiento.

–¿Hay algún proyecto nuevo que se pueda adquirir como compromiso propio?

–Es que yo no soy ajeno al proyecto de la Diputación. Yo no he llegado aquí por generación espontánea. Estuve cuatro años de portavoz en la oposición, donde pude sentir que los ciudadanos decían que para qué sirve la Diputación y la llamaban la disfrutación. Y de esa posición pasamos al gobierno y llevo ocho años en tareas de portavoz y vicepresidente. Entonces, yo no puedo decir que hay que cambiar nada y lanzar proyectos novedosos.

–Pero sí puede plantear objetivos para seguir avanzando.

–Por supuesto, hay que seguir avanzando pero terminando lo que se ha empezado. El que mucho abarca poco aprieta, y muchas veces te tienes que centrar en terminar los proyectos que se están demostrando que son beneficiosos para la provincia. La Senda Litoral hay que terminarla, la segunda fase del Caminito del Rey tiene mucha dificultad, hay que sentarse con la Junta, no hay que perder el pulso a la promoción turística de Málaga en los mercados emergentes y los que están consolidados... Es decir, tenemos que seguir apostando y afianzando esos proyectos independientemente de que puedan surgir nuevos. Hay que seguir potenciando la mejora de las carreteras, y seguir apostando por las depuradoras, sobre todo en la zona de la serranía de Ronda, el Valle del Genal y del Guadiaro. Y hay que seguir mejorando algo que ven menos los ciudadanos, pero que sí ven los alcaldes, y son los servicios económicos, técnicos y jurídicos que presta la Diputación. En estos cuatro meses vamos a intentar poner las bases para que esa estructura organizativa se mejore.

–¿No hay nada en lo que hacer autocrítica en estos ocho años?

–Bueno, hemos puesto sobre la mesa muchas veces proyectos que no se han relanzado, porque necesitábamos colaboración de otras administraciones y la Diputación por sí sola no puede ejecutarlos. Un punto ha sido el cuidado del litoral malagueño, que es la joya de la corona, y hemos tenido plagas de medusas, las natas, la suciedad de las playas... Yo siempre he planteado que esto tiene que ser una labor coordinada entre todas las administraciones públicas, que haya un plan integral de limpieza de las aguas de litoral donde participen los ayuntamientos, las mancomunidades, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

–Con toda su experiencia dentro de esta institución, ¿alguna vez se había visto como presidente?

–Pues no, yo siempre me he visto como alcalde del Rincón y colaborando con el equipo de gobierno de Elías [Bendodo] y del PP. Por la experiencia de ser portavoz en la oposición y de ver los problemas que no se estaban solucionando, me venía como un colaborador más, pero nunca me había situado de presidente de la Diputación. Pero la política tiene estos tiempos y me ha tocado en este momento, afortunadamente porque hemos ganado el gobierno de la Junta de Andalucía.

–¿Y es muy diferente ser alcalde a presidente de la Diputación?

–Creo que sí, porque la Diputación se relaciona con los alcaldes y otras administraciones, son problemas de una magnitud mucho más generalista. Un alcalde tiene problemas más personales, de los vecinos, más cotidianos. Ruidos en una calle, falta de limpieza, una familia que no tiene empleo... Son problemas también con más sensibilidad.

–Los plenos de la Diputación suelen ser muy broncos, ¿va a plantear algo para tratar de calmar esa crispación?

–Eso no depende solo del presidente, sino también de los portavoces. Tenemos que poner de nuestra parte todos. Vamos a culminar un reglamento de organización y funcionamiento de la Diputación, que en febrero queremos llevarlo a pleno, para que las reglas de juego estén más clarificadas. Sobre todo, vamos a intentar que los asuntos que se debatan sean de interés provincial, y que no de otros ámbitos, nacional o internacional. Muchas veces la crispación viene por eso, porque se mete la materia ideológica y se pierden los nervios.

–¿Cree que el PP está en disposición de mantener el gobierno de la Diputación en mayo?

–Yo estoy convencido de que sí, de que vamos a ganar las elecciones municipales en la provincia. Donde gobernamos creo que vamos a seguir manteniendo esos gobiernos y vamos recuperar algunos que perdimos por pactos de tripartidos o cuatripartitos.

–¿Y usted seguiría siendo el presidente?

–Yo seguiría siendo alcalde de Rincón, que es por lo que estoy trabajando y lo que de verdad siempre me ha ilusionado en la vida. Porque voy a ser candidato, estoy convencido de que puedo ganar las elecciones y tengo todavía muchos proyectos pendientes en el Rincon.

–Pero llegado el caso, ¿está en sus planes seguir como presidente de la Diputación?

–En mis planes está ser alcalde del Rincón, lo que suceda... No me lo he planteado. Es que todo el mundo me pregunta: “¿Qué quieres más, al Rincón o ser presidente de Diputación?” Es como si me preguntaran si quiero más a mi padre o a mi madre. Mi objetivo y mi prioridad es ser alcalde del Rincón, luego lo que resulte de la Diputación lo decidirá el partido.

–¿Si el partido se lo propone?

–Eso cuando llegue el momento [risas].

–¿Cómo es su relación con Cs?

–Muy buena. Me he sentido muy a gusto con ellos en estos tres años y medio, siempre dentro de la libertad de cada uno hemos sacado los asuntos importantes de la provincia y los presupuestos. Cs y el PP somos distintos y en muchas cosas no hemos coincidido, y que hayamos perdido mociones en el pleno no ha enturbiado la relación. Eso ha sido lo positivo, porque nuestra relación como grupo y como personas, ha sido muy cordial y de confianza, y nunca los hemos engañado.

–Entonces, llegado el momento, ¿sería partidario de reeditar el pacto con Ciudadanos?

–Por supuesto. Las mayorías absolutas son muy complicadas ya en las distintas administraciones y tenemos que ir acostumbrándonos a pactar y que los gobiernos sean con dos o tres fuerzas. Y por supuesto sería partidario de reeditar el pacto con Cs porque hay ido muy bien, y la estabilidad en una administración es fundamental, sino todo que queda paralizado.

–Hace unos días se reunió con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. ¿De qué hablaron?

–Ofrecí la colaboración en los asuntos que hay pendientes donde participa la Diputación y también le indiqué los problemas que hemos tenido con la administración autonómica...

–Sobre el tercer hospital, todavía está pendiente firmar la cesión del suelo.

–Teníamos pendiente saber si era necesario legalmente la segregación de la parcela, porque no se cede el cien por cien sino una parte, y necesitábamos un informe de Urbanismo. Eso ya está resuelto. Una vez esto, hay que hacer la segregación ante la notaría y firmar el acuerdo en cuanto el nuevo consejero de Sanidad venga aquí. Está todo preparado por parte de la Diputación.

"Ese embargo [el del edificio de Correos] se levantará cuando la Junta cumpla con sus obligaciones tributarias"

–La Diputación mantiene un embargo millonario sobre el edificio de Correos, por la deuda que la Junta tiene con pequeños municipios. ¿Se van a dar facilidades para desbloquear el asunto?

–Han pagado parte de la deuda, pero siguen generando. Ese embargo se levantará cuando la Junta cumpla con sus obligaciones tributarias, como cualquier ciudadanos, independientemente de quien esté en la Junta. A ver el nuevo equipo de gobierno lo que quiere hacer con ese edificio, si lo necesita para venderlo para un hotel, como se dijo, pues se buscarán las soluciones, pero garantizando que esa deuda se va a pagar. Sería una irresponsabilidad que nosotros no tuviésemos las garantías para cobrar esa deuda que es de los pueblos de Málaga.

–¿Diría que uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza ha dado al PP en la Diputación es el del museo taurino?

–Hombre, es verdad que ha sido un proyecto que no ha salido bien como nos hubiese gustado a todos. Tú pones todo el cariño y la esperanza en un proyecto, y luego al final, por circunstancias no sale, y no pasa nada. El que no hace nada es el que no se equivoca nunca.

–¿Tiene en mente algún uso para ese edificio una vez que la Diputación lo recupere?

–Puede haber muchos usos interesantes, los tengo en la mente. Sobre temas culturales y museísticos... albergar otro uso cultural museístico importante para Málaga. Estamos trabajando y mirándolo, pero tenemos que afianzarlo, no puedo anunciar nada.