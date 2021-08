Las discotecas de Málaga aceptan el uso del certificado Covid si se eliminan las restricciones

El verano no está siendo nada tranquilo para las discotecas en Andalucía. Este lunes la Junta de Andalucía anunció la última medida que afectaría al ocio nocturno: vetar la entrada al interior de los locales de ocio nocturno a aquellas personas que no presenten el certificado Covid. Es decir, aquellos que no estén vacunados con la pauta completa, tengan certificado de haber pasado la enfermedad o una prueba PCR o de antígenos negativa en las últimas 72 horas no podrán acceder al interior de pubs y discotecas.

Esta medida, que en caso de ser ratificada por el TSJA, sólo se aplicaría a pubs y discotecas y no al resto de locales como cines o restaurantes donde está permitida la ingesta, ha molestado a los empresarios del ocio nocturno. No entienden una medida de este tipo si no viene acompañada de que levanten las restricciones. Juan Rambla, presidente de Andalucía de Noche, asegura que están a favor de crear un espacio “más seguro contra el Covid, porque ni las vacunas son 100% efectivas”, siempre que las medidas vengan de la mano con una ampliación de horario y la eliminación de otras restricciones.

Esperan los empresarios que desde la Junta de Andalucía “tengan más en cuenta sus opiniones a la hora de imponer medidas de este calado sobre sus negocios” y que ahora que el TSJA debe ratificar la medida esperan algo más de tiempo para imponer una medida que el martes por la tarde aseguraban “que no se puede poner en marcha de un día para otro”.

Si bien los empresarios malagueños ya mostraron su conformidad con medidas similares cuando en julio Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, propusiera que los clientes de las discotecas tuvieran que acceder a los locales con un test negativo, siempre las han condicionado a que se levanten las restricciones.

“No tiene sentido que cree una burbuja en el interior de la discoteca si me hacen cerrar a las dos y luego los clientes se van a fiestas privadas”, aseguraba Rambla al respecto. Añadió que no se puede imponer una medida así cuando los jóvenes “están empezando a acceder a la vacuna y no pueden estar inmunizados aunque quisieran”. Los menores de 40 años están siendo inoculados con Pzifer y Moderna, vacunas que necesitan 21 y 28 días respectivamente entre ambos pinchazos.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha tumbado cautelarmente una medida similar en las islas. Además, esta fue aprobada en contra del Ministerio de Sanidad, que la semana pasada no sólo descartó su uso para estas medidas, sino que recordó que el certificado no se podía utilizar legalmente más que para facilitar los viajes turísticos entre países de la Unión Europea, tal y como fue concebido. Pese a ello otras comunidades como Galicia y Madrid lo plantean.