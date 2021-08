Las discotecas denuncian que son las únicas a las que se les impone restricciones en interior

Entre las nuevas medidas que entran en vigor el día 5 de agosto aprobadas este lunes por el Comité de Expertos está la de limitar el acceso público al interior de los locales de ocio nocturno solo para aquellas personas que acrediten Certificado COVID Digital de la UE en vigor o prueba de diagnóstico negativa (test de antígenos o PCR). El Certificado COVID Digital de la UE, en vigor desde el pasado 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación (es decir, haber pasado la enfermedad) o una PDIA negativa en las últimas 72 horas.

Esta nueva medida ha encendido todas las alarmas entre los empresarios del ocio nocturno, que no entienden por qué motivo son los "únicos afectados por las nuevas medidas cuando no hay ninguna prueba de que los contagios se produzcan en las discotecas", denuncia Juan Rambla, vicepresidente de Andalucía de Noche, asociación de los empresarios de ocio nocturno. El empresario pone como ejemplo de esto a las Islas Baleares, que tienen "la tasa de contagios desbocada y no han tenido ocio nocturno en todo el verano", asegura Rambla.

Denuncia Rambla que no se les ha tenido en cuenta desde la Junta de Andalucía a la hora de tomar la decisión y que no se puede poner una medida de este tipo "sin dejar tiempo para implantarla, los jóvenes están empezando a vacunarse ahora y les quedan tres semanas para la segunda dosis".

Además asegura que esta medida debe venir acompañada de más permisividad con los horarios, "¿si creamos una burbuja segura en los locales por qué tenemos que cerrar a las 2 cuando las terrazas cierran a la 1 y sólo tenemos una hora de facturación única?", denuncia el vicepresidente de los empresarios del ocio nocturno.

Por otra parte, pone como ejemplo a Galicia donde las medidas se imponen "a todos los interiores y no sólo a las discotecas, con esta medida parece que nos echan la culpa a nosotros de los contagios cuando no es así", afirma Rambla. A esto ha añadido Juan Rambla que pedirán a sus abogados que estudien las nuevas medidas y que intentarán "tumbarlas en tribunales como han hecho en Canarias".