Denuncian la "discriminación salarial" de trabajadores de ambulancias

El sindicato FeSP-UGT, ha denunciado este miércoles la "discriminación salarial" que, apostilla la organización, sufren los empleados del transporte sanitario de Málaga, respecto al resto de trabajadores de la Comunidad Autónoma Andaluza dedicados a este sector.

Según marca el Estatuto de los Trabajadores y recoge el Convenio del Transporte Sanitario: "La jornada de trabajo en España regulada por el (ET), no podrá ser superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo en el cómputo anual, así como el límite diario no podrá ser superior a las 8 horas de trabajo efectivo".

La organización denuncia que la empresa "obliga a sus trabajadores por cuadrante a realizar un exceso de jornada de más de 50 horas extras mensuales, siendo esto mantenido mes tras mes y año tras año". Respecto a esto, aseveran, la norma establece "que la realización de las horas extras es voluntaria". FeSP-UGT considera que "de voluntaria nada, impuesta, obligada y enviada por escrito en forma de horario mensual".

La empresa, abona "a 6,20 euros la hora extra" a estos trabajadores en Malaga, cuando el Convenio Autonómico fija en su tabla Salarial de 2012 un importe de entre 10,25 – 17,94 Euros. Es decir, que como mínimo están pagándole "4 euros menos en cada hora extra, la mitad que lo que establece el Convenio Autonómico".

"¿Por qué esta discriminación salarial? Nos preguntamos si en Ambulancias Tenorio los trabajadores de las Ambulancias de Málaga son trabajadores de segunda. ¿Acaso su trabajo no es el mismo que en otras provincias, o la hora en Málaga tiene menos minutos que en otra provincia?", ha apostillado el sindicato FeSP-UGT, que denuncia "la situación de discriminación laboral y a exigir el cumplimiento de la Norma, del Estatuto de los Trabajadores, y del Convenio Regional del Transporte Sanitario y por tanto el abono de las horas extras al importe legalmente establecido y una jornada laboral legal y se pacte con los trabajadores las horas extras a realizar".