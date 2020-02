Hay múltiples formas de hacer de Málaga un lugar mejor. Con el sudor que rompe techos de cristal, de mujeres poderosas que alcanzan el primer nivel del deporte europeo. Como el Rincón Fertilidad Málaga. Con la tinta que mancha el papel para captar en palabras la realidad y catapultarla bajo una lupa crítica que la convierte en servicio público. Como el diario que leen, Málaga Hoy. Con el tesón para afrontar y mejorar los baches que la vida a veces coloca y transforma en especial lo que se entiende como dificultad. Como Autismo Málaga. O tejiendo un sector empresarial que sirve de motor de crecimiento y progreso para la propia ciudad. Como lo ha hecho durante dos décadas Jerónimo Pérez Casero al frente de la Cámara de Comercio de Málaga.

A ellos, la Diputación de Málaga los ha reconocido conocido con el 28 de febrero como excusa por su aportación a la sociedad, "por construir una Málaga y una Andalucía mejor", en palabras del presidente de la institución supramunicipal, Francisco Salado.

"Málaga no sería lo que es sin la sociedad civil y estos premiados son un fiel reflejo de ella. Ellos hacen de Málaga un lugar más pujante", ha asegurado en un acto en el que han estado representadas las administraciones local, provincial y regional así como el cuerpo militar, el exterior y el de seguridad del Estado.

Las panteras negras del Rincón Fertilidad Málaga llevan 25 años de lucha y competición, escalando hasta conseguir un puesto de honor en las máximas categorías del balonmano femenino. La gran parte de ellos bajo la batuta de Diego Carrasco, que dejó hace poco más de un año huérfano y ha estado presente en las palabras de la presidenta, María José Moreno.

Este referente del deporte malagueño, en palabras de Salado, "lleva con orgullo el nombre de Málaga y Andalucía allá adonde va", tal y como se ha encargado de recordad Moreno. "Somos la Copa de la Reina, la fiesta del deporte y la Málaga 2020", ha indicado al tiempo de instar a las administraciones a que sigan respandándolas. "Es muy importante que nos sintamos arropadas. Seguiremos luchando por dejar Málaga y Andalucía en lo más alto", ha concluido Moreno.

Al diario Málaga Hoy, el presidente de la Diputación le ha agradecido en su presentación su empeño en "criticarlos cuando no lo merecemos" y precisamente ese ese el hecho que mejor representa el periodismo que este medio pretende abanderar.

Desde el 16 de mayo de 2004, Málaga Hoy se afana en prestar un servicio público por encima del innegable negocio manifiesto en los medios de comunicación con rigor y un firme compromiso con la calidad. Su principal aval son los más de 5700 números que ha puesto en la calle sin faltar al acento malagueño, tal y como ha recordado si director, Antonio Méndez, que ha recogido el reconocimiento junto a la periodista Cristina Fernández.

"Nacimos con la intención de ver las cosas de una forma distinta, con la intención de ser críticos con el poder", ha reconocido el director, que ha ampliado el reconocimiento a los medios de comunicación en general. "La prensa de calidad es insustituible y no podemos permitirnos un periodismo débil", ha dicho, lanzando también una baza a la importancia de la educación: "Es imprescindible tener las claves de lo que sucede para afrontar los desafíos del futuros. No podemos permitirnos que los joven no se cuestionen lo que leen, que su única disquisición sea darle al like". Asimismo, consciente de que actualmente el sector navega bajo un mar de incertidumbres, agitadas principalmente por la búsqueda de un modelo de negocio rentable, ha recordado que "somos muy necesarios".

Y necesarias son también las personas que día a día trabajan en Autismo Málaga, una entidad que nació hace 27 años de un grupo de padres y hoy da cobertura a más de 240 familias a lo largo y ancho de la provincia. Su presidente, José Reyes, ha constatado que pese a lo recorrido el trabajo no ha terminado, quedan barreras que romper.

"Cuando esto surgió, en 1993, aún no se sabía bien qué era el autismo, qué era el autismo y uno de los mayores logros es que haya dejado de ser desconocido y pase a formar parte de la sensibilidad social. Son muchos los que lo padecen y necesitamos muchas manos", ha asegurado, lanzando el guante a la Diputación para esbozar una estrategia provincial que cubra este ámbito.

El último reconocimiento ha sido el único personalista, a la figura de Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de Comercio durante 17 años. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a la provincia y a la historia empresarial de Málaga y ha soportado una crisis económica y la transformación de una institución como la Cámara de Comercio. Entre tanto, ha sido impulsor "del gran reto de la exportación". En su discurso, ha reivindicado a los empresarios como "motor y fundamento del desarrollo de Málaga" y ha subrayado el vínculo entre estos y el comercio para impulsar la provincia.

El acto ha concluido bajo los sones del quinteto de metal de la Orquesta Sinfónica Provincial y la voz de la soprano Alba Chantal interpretando el himno de Andalucía.