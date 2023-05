El drama de encontrar piso de alquiler siendo estudiante en Málaga

Encontrar vivienda de alquiler en Málaga a un precio asequible se ha convertido en todo un desafío para los universitarios que quieren vivir en la ciudad de moda: muchos firman un contrato antes incluso de hacer la selectividad para garantizarse un techo y otros compatibilizan trabajo y estudio para sobrevivir en una urbe de la que se sienten "expulsados".

Paula tiene 18 años y el curso que viene estudiará Traducción e Interpretación en Málaga: "Si me da la nota, claro". Como el resto de futuros universitarios ha empezado a buscar con mucha antelación una habitación donde vivir a partir de septiembre, pero asegura no haber encontrado nada que se pueda permitir. El precio de la habitación no es lo que más preocupa a Paula: "Me da miedo quedarme sin piso, solo escucho que no hay lugar para todos. Tengo que buscar algo lo antes posible, aunque firme el contrato sin saber si voy a poder estudiar en la ciudad".

Menos oferta y más cara

La oferta de viviendas en alquiler en Málaga se ha reducido en el primer trimestre del año en un 33 % en comparación con los datos del mismo periodo de 2019, como certifica un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista. Y es que el mayor problema de Málaga, como aseguran varios responsables de inmobiliarias a EFE, es la escasez de vivienda.

"Hay mucha demanda para tan poca oferta. Los pisos se alquilan un día o dos después de que se queden libres". No obstante, desde la agencia de alquiler Inmoteatinos aseguran que algunos pisos se quedan "rezagados" y en septiembre o incluso octubre aún siguen disponibles para alquilar, "aunque no son muchos". Se trata, principalmente, de pisos en unas condiciones mejorables o con un precio excesivo.

Un problema generalizado en la ciudad

En el distrito de Teatinos, el preferido por los estudiantes por su ambiente joven y su cercanía al principal campus universitario, los pisos de tres habitaciones están en torno a los 1.200 o 1.300 euros, mientras que los de cuatro superan los 1.400. El precio por metro cuadrado en alquiler en el distrito está en máximos históricos, tras aumentar un 14 % en tan solo un año, y supera ya los 11 euros, según el portal Idealista.

"No podemos pagar esa barbaridad", comenta Paula, quien busca con dos amigas un piso de tres habitaciones en el que vivir mientras estudia. "Es imposible pagar 400 euros por una habitación que no siempre está en las mejores condiciones", señala.

Antonio, también estudiante que paga 340 euros por su habitación en Teatinos, quiere marcharse a otras zonas menos tensionadas de Málaga, aunque de momento no ha encontrado nada. "Pensé que lejos de Teatinos los precios estarían más contenidos, pero no es así. Llevo un mes buscando y de momento no encuentro nada que me convenza", explica. La habitación más barata que se puede encontrar en el portal Fotocasa en Málaga ronda los 300 euros, aunque con la etiqueta de 'solo chicas'. "Esa es otra -afirma enojado Antonio-, los caseros prefieren solo chicas para alquilar las habitaciones y yo no lo entiendo".

Estudiantes desesperados

"La gente está desesperada. Me han llegado a ofrecer más de lo que pido por una habitación", asegura a EFE Nabil, propietario de una vivienda de tres habitaciones en la avenida Carlos Haya, una zona bien conectada con el centro, que alquila por un precio inaudito en la ciudad: 750 euros. "No sabía cómo estaba la situación hasta que puse el anuncio en Idealista y recibí más de veinte llamadas en una hora", relata Nabil.

Raúl, estudiante de una carrera científica en la Universidad de Málaga (UMA), asegura que pactó un precio para un piso de alquiler, pero que a la hora de firmar el casero se lo subió 40 euros "porque decía que estaba demasiado barato para la zona". Raúl tuvo que aceptar porque no "le quedaba otra": "Era eso o me quedaba sin habitación".

Trabajar para sobrevivir

El elevado precio de los alquileres en Málaga obliga a muchos jóvenes a buscar un trabajo a tiempo parcial para poder costear parte de los gastos que conlleva vivir solo en la ciudad. Es el caso de Jesús, que estudia un máster en dirección de cine de lunes a viernes y los sábados y domingos trabaja en un bar en Fuengirola: "Es la única manera que tengo para mantenerme en Málaga".

El empleo, sin embargo, resta tiempo de estudio a los universitarios, que a menudo se quejan de que les faltan horas para estudiar y que les cuesta más afrontar el curso. Muchos jóvenes aún no entienden cómo es posible que nadie haya salido a la calle a manifestarse por unos precios que consideran "abusivos e indecentes". "El alquiler es una burbuja que va a acabar explotando", advierte Jesús.