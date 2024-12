Los dueños de un supermercado de Carlos Haya plantan cara a un ladrón en patinete y con pistola

Las agallas del propietario de un supermercado de la capital malagueña y su hija, que también trabaja en la tienda, han evitado que un delincuente, que se acercó hasta la misma caja en patinete y portando una pistola, se saliera con la suya. No solo evitaron que robara la recaudación, sino que trataron de agarrarlo para que no huyera. Eloy Yave, dueño del negocio familiar, cuenta a Málaga Hoy que incluso lo persiguió unos metros a la carrera, aunque finalmente consiguió escabullirse; ya ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional para que sus agentes consigan capturarlo.

Ocurrió el martes en la tienda llamada El Carrito, ubicada en la avenida de Carlos Haya. Yave relata que aquel día llegó temprano al comercio para descargar mercancía. Sobre las 13:00, paró a comer algo en el almacén del establecimiento. Al terminar, salió y encontró a un individuo con el rostro oculto, un patinete y una especie de neceser pidiéndole a su hija el dinero de la caja.

Tal y como se aprecia en las cámaras de seguridad de la tienda, a las que este periódico ha tenido acceso, el presunto delincuente mostró a la dependienta un arma de fuego que llevaba guardada en el bolsillo de su chaqueta con el fin de amedrentarla y que accediera a darle la recaudación. Pero, la mujer no solo no cedió, sino que se mostró firme y avisó al individuo de que estaba siendo grabado.

Eloy Yave se acercó al supuesto ladrón por la espalda. Su hija entonces se decidió y trató de agarrarlo. El dueño del supermercado en seguida hizo lo mismo, llegando a forcejear con el malhechor para evitar que se diera a la fuga. Aunque no lo consiguió. El encapuchado soltó su patinete en el interior del establecimiento y comenzó a correr; Yave, detrás de él. "Durante el tiempo que lo perseguí, se giró en varias ocasiones y me enseñó la pistola", asegura. Finalmente, el propietario no logró darle alcance, pues "se cruzaron varios coches" y el ladrón tomó cierta ventaja. "Grité pidiendo ayuda a la gente para que lo detuviera, pero nadie se paró", lamenta.

Natural de Bolivia, Yave explica que, a pesar de llevar residiendo más de dos décadas en España, está "acostumbrado a estas cosas". No es la primera vez que han entrado a robar su supermercado después de tres años abiertos, pero sí es la primera que lo han hecho con un arma. La víctima ya ha denunciado los hechos en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga, cuyos agentes han abierto una investigación para esclarecer el intento de atraco y localizar al sospechoso.