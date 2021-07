“Hasta los ecologistas están en contra de los huertos solares en Málaga”

Desde la Diputación han pedido una moratoria a los proyectos de placas fotovoltaicas.

Se la hemos pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consejería de Hacienda y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que está muy callado en este tema. La FEMP está para eso, para escuchar a los alcaldes y poner orden en este problema que está pasando en toda España. Este no es un problema sólo de Málaga, por eso lo que se necesita es hacer un mapa de dónde se podrían instalar los parques y dónde no después de hacer un estudio.

¿Por qué no se ha hecho aún ese mapa?

Eso habrá que preguntárselo al Ministerio. No hay una normativa, ni una estrategia de cómo ir eliminando combustibles fósiles, sustituyéndolos por energías limpias y renovables. Este es un problema que va más allá de las placas, también el transporte de la energía eléctrica que produce este huerto a la red española genera un impacto. Todo lo que decide el Estado y las comunidades autónomas afecta al territorio, y en el territorio están los alcaldes, los municipios; y no se les ha oído. Por eso he pedido la moratoria.

¿Ha obtenido respuesta de la ministra?

La ministra ha contestado que no va a haber moratoria. Me parece muy bien, ellos tienen las competencias, pero van a tener a muchos alcaldes en contra oponiéndose a la concesión de esas licencias si pueden. Yo creo que es un gran error instalar un parque de este tipo con la oposición del alcalde del municipio. Haciéndolo así están consiguiendo que la economía verde, que es algo positivo, encuentre oposición en toda España, ya no sólo de los alcaldes, sino también por parte de colectivos ecologistas.

¿Qué le han respondido en la Junta de Andalucía?

El único que me ha respondido para sentarnos a hablar ha sido la Junta de Andalucía. Con el presidente sí nos vamos a reunir para intercambiar opiniones y estudiar la situación. Muchos datos que tenemos nosotros son los que nos ofrecen los alcaldes, a la Diputación no nos llega nada porque no tenemos competencia para ello. Sólo tenemos competencia para defender a los ayuntamientos si no tienen medios para ello.

"Necesitamos un mapa nacional de fotovoltaicas consensuado con los alcaldes y autonomías”

En la Junta es la Consejería de Hacienda la que tiene competencias sobre la instalación de estos parques, ¿no cree que debería tener algo que decir la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible?

Yo creo que la tendrá, Medioambiente hará informes en las ubicaciones dónde están pidiendo los proyectos, que serán favorables o desfavorables, estoy convencido de que será así. Ordenación del Territorio también tendrá que decir cómo pueden influir esos huertos solares y las líneas de transporte que se van a colocar en las infraestructuras que en el futuro pueden estar planificando. Hará falta el consenso de estas tres consejerías y el de los alcaldes.

En el PGOU de los ayuntamientos no suele estar planteada esta casuística. ¿qué pueden hacer para parar los proyectos?

Muchos ayuntamientos que no tienen medios técnicos para oponerse a la concesión de esta licencia están pidiendo asesoramiento a la Diputación, que está buscando otros criterios como puede ser el paisajístico o el ambiental para oponerse. Otros municipios como Coín o Pizarra sí tienen los medios técnicos y lo están haciendo ellos mismos. Hay municipios que están trabajando en nuevos planes de ordenamiento para oponerse a estos huertos.

¿Qué supondría para Málaga la implantación de estos parques?

No tengo datos para responder a esto con detalle, pero sí que iría en contra de la estrategia que hemos seguido durante muchos años para proteger nuestro entorno natural.

Hay 6.300 millones de euros en Fondos Next Generation endientes y la CEA está presionando.

Los proyectos europeos no pueden ir con tanta premura. Hay que repensar la estrategia europea de aprobación de fondos para que de tiempo a planificar. La inversión hay que verla también a muy largo plazo, no creo que sea bueno para los empresarios las consecuencias que pueda tener a largo plazo para el turismo, por ejemplo.

¿Teme que se ponga en peligro la Senda Verde porque los parque estén lindando con ella?

No afectaría físicamente, pero seguro que sí visualmente. No es lo mismo tener al lado flora y fauna que una plancha metálica. No lo veo lo más ideal.

Los alcaldes también denuncian que están separando los proyectos para que la licencia no dependa del Gobierno, sino de la Junta.

Esta es una trampa que se está haciendo. Al igual que las administraciones no pueden fraccionar contratos para hacer una licitación, aquí se tendría que estudiar el fraccionamiento de proyectos. Se están separando para decir que son proyectos distintos, pero cuando se analice se tendría que analizar el impacto en todo el territorio, sino al final se hace un fraude en el análisis del impacto medioambiental.