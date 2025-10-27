Educación suspende a un profesor de un conservatorio de Málaga por intentar supuestamente abusar de una alumna

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha suspendido de sus funciones de forma preventiva a un profesor del Conservatorio Profesional de Danza en Málaga 'Pepa Flores' al que han denunciado los padres de una alumna de 13 años por un presunto intento de abusos sexuales, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de esta administración. En el escrito presentado ante la Policía Nacional, la madre de la menor, que cursa 2º de Danza de Flamenco Profesional, explica que el docente, "en estado ebrio", la "agarró fuertemente del brazo", provocándole rojeces, y le pidió "que se fuera con él al cuartillo de las guitarras", sin que la dejara "liberarse". La adolescente pudo zafarse "poniendo el pie en la puerta" después de que éste "intentara cerrarla". Antes, apostilla, el investigado le había proferido presuntos "comentarios obscenos", del tipo "dame un beso" o "qué culo tienes".

Los hechos denunciados ocurrieron en plena jornada lectiva la semana pasada. En las clases de cante, los guitarristas suelen estar presentes acompañando a los profesores, ya que las sesiones se desarrollan con música en directo —con guitarrista y cantaor—, aunque estos músicos no imparten docencia como tal. Aquella tarde, según el testimonio de la familia, el profesor accedió al centro "antes de su hora" y se sumó a la clase de danza, donde se quedó "en una esquina observando a las niñas durante una hora". En ese tiempo, "ya hizo comentarios" a las menores, lo que llevó, subraya, a intervenir a una de las profesoras, que invitó al profesor "a salir de la clase", reza la denuncia. El docente, al parecer, "hizo caso omiso". Una vez acabó la clase, fue cuando abordó, presuntamente, a una de las alumnas en una de las dependencias del conservatorio.

La menor relató lo ocurrido a su madre cuando acabó la jornada por la tarde. Fue ésta la que entonces dio aviso a la Policía Nacional, que acudió hasta el conservatorio. Varios padres que a esa hora, hacia las 8 y media, acudían a recoger a sus hijos presenciaron la intervención policial y fueron testigos de cómo los agentes "escoltaron al profesor", a fin de evitar una refriega con los progenitores en cólera.

El brazo de la alumna "tras agarrarla" el profesor en una imagen difundida por la familia

El suceso ha causado revuelo entre las familias del alumnado del centro. Algunas, de hecho, manifestaron su preocupación y malestar por el incidente sexual y hubo casos en que se plantearon no llevar a sus hijas al centro en los días venideros hasta aclararse lo sucedido. Esta mañana, en torno a medio centenar de alumnas han protagonizado una protesta espontánea, en señal de apoyo a la compañera afectada. A las puertas del centro, han celebrado con gritos y aplausos que Educación haya apartado cautelarmente de sus funciones al denunciado a la espera de los avances de las pesquisas.

Por su parte, desde la Comisaría provincial de Málaga han informado de que el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional ha abierto una investigación al respecto para esclarecer lo acaecido. Los investigadores han contactado esta mañana con los progenitores de la adolescente que presentó la denuncia para que acuda a dependencias policiales.

El jueves, un día después de los hechos que han motivado la denuncia, la dirección del conservatorio envió, a través de la plataforma iPasen, una notificación a todas las familias del centro indicando que varios profesores se ausentarían al día siguiente, entre ellos el denunciado. Ha sido este lunes cuando al docente se le ha comunicado la suspensión de sus funciones, lo que le impedirá, provisionalmente, incorporarse a las clases.

Otro profesor investigado por abusos, absuelto

Cabe recordar que, la semana pasada, la Audiencia provincial de Málaga absolvió al profesor de Alhaurín de la Torre que estaba siendo investigado tras la denuncia presentada por dos alumnas suyas por supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido cuando eran menores de edad. Si bien el docente reconoció durante su declaración que mantuvo relaciones con ellas, el tribunal entiende que "no existe ninguna corroboración indudable de que se valiera de una situación de superioridad manifiesta que creara un ambiente de opresión, coartamiento o eliminación de la libertad de conducirse sexualmente". No se considera probado tampoco que abusara de su condición de profesor y de la diferencia de edad con las denunciantes, según se desprende de la sentencia absolutoria, a la que ha tenido acceso este periódico. Se acuerda, además, el "levantamiento de todas las medidas personales y reales o patrimoniales que hubiesen sido acordadas".

El fallo recoge que no ha quedado acreditado que el procesado "haya incurrido en los delitos que se le imputan mediante la realización de los hechos por los que se ha producido la acusación en los delitos que se le imputan". Y ello se justifica en que el resultado de la prueba practicada "no ha producido en el ánimo de los miembros del tribunal la inequívoca convicción de que su comportamiento sea constitutivo del delito".