Educación suspende al profesor de Málaga que reconoció en el juicio relaciones sexuales con dos alumnas

Suspensión de funciones. Es la medida cautelar que la Consejería de Educación, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha adoptado contra un profesor de Alhaurín de la Torre investigado por presuntos abusos sexuales despues de que esta semana reconociera que mantuvo relaciones con dos alumnas -una de ellas lo seguía siendo- y que se "enamoró" de ambas, de 17 años. La decisión, según señalaron desde la Delegación a este periódico, se ha aplicado "una vez conocidas las declaraciones admitiendo los hechos" por los que está siendo juzgado. Cabe recordar que cinco antiguas estudiantes lo habían denunciado hace cuatro años por considerar que, además, las habría introducido en prácticas sexuales o conceptos como el poliamor.

En 2021, el profesor fue detenido y, después, quedó en libertad a la espera de juicio, pero con la prohibición de contactar con menores a través de redes sociales. El trabajador continuaba ejerciendo el cargo de director de un centro educativo de Alhaurín de la Torre. Hasta ahora. La investigación se había iniciado en 2022, una vez que la Asociación Redime, que presta asistencia a víctimas de agresiones sexuales sufridas durante la infancia, dio aviso de los presuntos abusos al Grupo de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial, que comunicó el asunto al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional.

Educación, al ser este viernes cuestionada por este periódico por qué pasos ha seguido con el investigado, afirmó que "no tuvo conocimiento del caso hasta julio de 2021", fecha en la que "varias ex alumnas" presentaron una denuncia contra él "en la justicia ordinaria". El escrito recogía "hechos ocurridos entre los cursos 2010-11 y 2015-16". La administración argumenta que, "dado el tiempo transcurrido", estos ilícitos "estaban prescritos en vía administrativa, desarrollándose el procedimiento exclusivamente por vía judicial".

Desde el servicio de Inspección, según su versión, se estableció "una actuación de seguimiento y control, sin que se registrasen nuevas alertas ni se hayan producido quejas o denuncias". Ha sido ahora cuando la administración, tras conocer las declaraciones del sospechoso en sede judicial, ha ordenado su suspensión de funciones.

La abogada de Redime, que además ejerce la acusación particular en el procedimiento, tenía previsto elevar estos días un escrito a la administración educativa para exigirle que apartara al docente investigado. La letrada considera que el profesor no debió haber seguido “en contacto” con menores del centro educativo, sin perjuicio de que sea o no condenado. “Tiene en sus manos a niños de entre 13 y 16 años”, apostilla en declaraciones a Málaga Hoy.

Durante la vista oral, que la Audencia provincial de Málaga ha acogido este lunes y martes, el docente reconoció que mantuvo relaciones con una de sus estudiantes, cuando todavía lo era, y con otra, un par de meses después de que dejara de serlo. A ambas, que entonces tenían 17 años, les había confesado -a través de un e-mail y mediante redes sociales- que se había “enamorado” de ellas, según fuentes próximas.

En su declaración, el docente afirmó que con una de las adolescentes, a la que desde hacía unos meses ya no le daba clases en el centro escolar, llegó a tener dos encuentros sexuales en su vivienda, con relaciones consumadas. También declaró que a una de las chicas le pidió permiso a través de un mensaje para recoger en un libro que estaba escribiendo detalles sobre las relaciones que ellos habían tenido.

El testimonio de las supuestas víctimas

En una entrevista con Málaga Hoy, tres de las estudiantes que hicieron público su caso aseguraron que el investigado, que también es escritor, se inspiró en la vida de una de las jóvenes para escribir una de sus novelas con alto contenido sexual. “Me enseñó varias páginas. La protagonista tenía unos 14 años. Vivía con los abuelos. Él se acostaba con ella y participaban en orgías. Al leerlo, se me heló la sangre. Contaba mi vida en modo película porno”, denunciaba una de las supuestas víctimas, que afirmaba que esos libros estaban disponibles en la biblioteca del instituto. “Hablaban de menores que tenían relaciones con adultos”, apostillaba. El suyo era un "secreto a voces". “Contaba abiertamente en clase que tenía una relación poliamorosa. Casi las recomendaba. No estábamos preparados para tener relaciones simultáneas a ese nivel”, aseveraban.

La abogada de las antiguas alumnas defendía que a una de las menores, cuando ocurrieron los hechos, “la tenía absolutamente aislada” y que fue su madre la que, tras percatarse de la relación entre ambos, al día siguiente se dirigió a hablar con él. Después decidió llevarse a su hija a Escocia. Considera que el profesor, "siguiendo un plan premeditado", se "aprovechó de su superioridad en el centro" como docente y la "importante diferencia de edad respecto a las alumnas", así como del "conocimiento que tenía de los problemas sociales y familiares" que las menores presentaban.

En palabras de la letrada, el investigado ejecutó un modus operandi similar con todas las supuestas víctimas, de las que "se ganó su confianza", dibujándose como una persona "de ayuda y referencia y estableciendo una relación de confianza que sobrepasa todas las normas éticas y morales". Su intención, refleja el escrito de acusación, es que las alumnas "lo viesen como un salvador o mesías".

De las cinco supuestas afectadas, tres denunciaron "besos y abrazos". La abogada indicaba que, cuando se hizo cargo del caso, detectó que "las chicas estaban aterradas". "No querían actuar a nivel judicial ni podían articular palabra. Todas, con el mismo perfil, querían evitar que hubiera más víctimas”, advertía.