Alberto Garzón se volcará con Málaga en una campaña que prevé “intensa”

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, cabeza de lista de Unidos Podemos en Málaga para las próximas elecciones generales –tal y como se espera que lo ratifiquen los militantes– se volcará en esta provincia de forma presencial para una campaña que, según sus palabras, será “intensa”. Así lo anunció ayer el líder de IU en la capital, tras mantener una reunión con colectivos de mujeres para preparar la huelga feminista del 8 de marzo, a la que también asistió la actual diputada de IU, Eva García Sempere, quien repetirá como número dos de la candidatura.

Todo ello, añadió, “para obtener el mejor resultado, para la construcción de un país más justo”. Sobre su vuelta a Málaga, después de haber concurrido como número 5 por Madrid en las generales de 2016, Garzón expresó su “enorme satisfacción”, además de decir que le hace “especial ilusión”. “Es mi provincia, por la que salí elegido diputado en la primera ocasión hace unos pocos años y, además, la provincia en la que me he criado y me he educado, y en la que vive toda mi familia y vivo yo cuando me es posible”, recordó.

A este respecto, el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maillo, señaló que la presencia de Garzón como número uno por Málaga simboliza “la reivindicación de una España que no puede reducirse al eje Madrid-Barcelona del que estamos cansados y hastiados”. En cualquier caso, el acuerdo alcalzado con Podemos todavía tiene que ser ratificado por las bases de IU, que hasta el domingo pueden votar en un referéndum en el que Garzón animó a los suyos a apostar por el sí para evitar una “fragmentación de la izquierda” que, a su juicio, “sería una mala noticia”.

Asegura que Zorrilla tiene una “solvencia incuestionable” como candidato a la Alcaldía

Al ser preguntado por la última encuesta del CIS –en la que Unidos Podemos cae casi siete puntos con respecto a 2016–, Garzón dijo que IU “no esconde” que la situación es “compleja” por la “posibilidad de que los reaccionarios tengan influencia en las decisiones de futuro del país”. No obstante, aseguró que aunque “la realidad es compleja” afrontan las urnas con “un optimismo fundado” de que pueden tener unos buenos resultados.

Por último, sobre la posibilidad de que Eduardo Zorrilla sea el candidato a la Alcaldía de Málaga dentro de la confluencia con Podemos, Garzón aseguró que este “tiene una solvencia incuestionable y hasta los partidos de la oposición lo reconocen”. “Es un reflejo bueno de lo que significa IU y municipalmente ha hecho un trabajo extraordinario”, dijo.