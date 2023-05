Las lluvias pasan por ahora de largo por los pantanos

Las precipitaciones en Málaga habían desaparecido y desde el pasado 6 de marzo no se habían registrado lluvias en la provincia. La situación cambió el jueves pasado cuando las nubes llegaron y las previsiones de que iba a haber chubascos y tormentas se cumplieron. A pesar de que lleva varios días lloviendo, los siete embalses no han recuperado hectómetros, sino que siguen al 33% de su capacidad, según los datos de la Red Hidrosur. Los regantes, tanto de la Axarquía como del Valle del Guadalhorce, aseguran que estas lluvias les están permitiendo ahorrarse el riego estos días, pero sostienen que no salvarán los cultivos.

Actualmente, el pantano que se encuentra en peor situación continúa siendo el de la Viñuela, que está al 9,6% y alberga 15,86 hectómetros cúbicos. En esta línea, el embalse del Conde del Guadalhorce está al 25% de su capacidad y solo le quedan 17,1 hectómetros. El pantano del Guadalhorce tiene 39 hectómetros y está al 31,5% de su capacidad. En cambio, el tercer embalse del Valle del Guadalhorce, el de Guadalteba, alberga algo más de agua y se encuentra al 47,18% al contar con 72,32 hectómetros. De igual forma, el pantano de la Concepción está al 72% de su capacidad y tiene 41,71 hectómetros. Sin embargo, en los embalses de Casasola, al 36%, y el del Limonero, al 33%, tan solo quedan unos siete hectómetros en cada uno.

Para que la situación mejorara tendría que llover unos 30 días

Estas lluvias no están salvando a Málaga de la sequía. Los regantes, tras varios días de lluvia, sostienen que estás precipitaciones les van a ahorrar unos días de riego, pero no les va a salvar las cosechas de esta temporada. Por su parte, Víctor Martín, agricultor que pertenece a la comunidad de regantes del Real Alto en la Axarquía, señala que “el agua que está cayendo es muy buena porque va a refrescar la zona un par de semanas y lo que va a hacer es desplazar los días en los que se hagan riegos”. Estas precipitaciones no van a salvar los cultivos, pero les está ayudando a guardar parte del agua que les queda en algunos pozos porque “no está cayendo agua para que se pueda regenerar los arroyos para los pozos que se han secado”.

El agua que ha caído hasta ahora ha calado en la tierra unos 15 centímetros aproximadamente, por lo que mantendrá el terreno húmedo unos días. Para que la solución fuera más efectiva, según Martín, tendría que estar lloviendo unos 30 días y así “en vez de 15 centímetros se crearía un metro de humedad y más acuíferos cogerían algo”.

En el momento en el que las lluvias se vayan y la humedad de la tierra desaparezca, el campo volverá al mismo punto en la que llevan desde hace meses. Debido a esta falta de agua, Martín sostiene que en su zona han tenido que cortar unos 3.000 metros de aguacates antiguos porque no cuentan con los suficientes recursos para regarlos, ya que “estaban puesto a un margen de plantación más amplio”. Por lo que, a día de hoy tienen más mangos, los cuales necesitan menos agua para sobrevivir. Además, tampoco se plantean dejar atrás los cultivos subtropicales porque lo que la agricultura necesita ahora mismo es agua y sin agua no pueden pensar en otros cultivos.

Las lluvias permite a los regantes del Guadalhorce retrasar su próximo riego hasta principios de junio

En el Valle del Guadalhorce la situación es prácticamente la misma. Desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) aseguran que esta agua les beneficia porque les prolonga el periodo de corta de riego que finalizaba el día 24. Además, si el tiempo continúa así y no suben mucho las temperaturas quieren retrasar su próximo riego hasta el próximo 12 de junio para poder guardar la mayor cantidad de agua que les ha concedido la Junta de Andalucía, que son unos 30 hectómetros para la temporada.

De igual forma, también remarcan que la situación en los pantanos sigue siendo la misma, aunque no descartan que si continúa lloviendo unos días más puedan recoger algo. Por eso esperan que llueva por esas zonas para ver si la capacidad de estos aumentan y la situación mejora.