Regantes de la Axarquía compran cubas de agua para poder mantener sus cultivos

La situación derivada por la falta de precipitaciones continúa agravándose. La solución a esta sequía sería que el cielo se nublara y comenzara a caer agua de un momento a otro, pero de momento esto no va a ser así. Por ello, para poder seguir adelante de la mejor forma posible hay regantes en la Axarquía que han comenzado a comprar cubas de agua de unos 10 o 12 metros cúbicos para poder mantener sus cultivos y también han podado y pintado de blanco los árboles de mango para reducir su estrés hídrico. Por otro lado, los regantes del Valle del Guadalhorce aseguran que la temporada de riego está siendo un “desastre”.

Regantes de la Axarquía

En la comarca de la Axarquía la sequía llegó pisando fuerte. Los agricultores de la zona no tienen agua de la Viñuela desde hace meses y para poder salvar sus cultivos están haciendo todo lo posible. Muchos se han rendido ya y han decidido dejar secar lo que tienen plantado. En cambio, algunos continúan haciendo todo lo que pueden. Entre algunas de esas medidas tomadas por los agricultores están el hecho de comprar cubas de agua que contengan entre 10 y 12 metros cúbicos y cuyo precio va desde los 150 euros hasta los 180, según Víctor Martín, agricultor que pertenece a la Comunidad de regantes del Real Alto. El problema de esto es que “esa cantidad de agua es el mínimo que se lleva una arboleda en un riego” y tal y como están los cultivos en la zona necesitarían regarse todos los días. De igual forma, muchos están “apurando” sus pozos privados y otros, como Víctor García, han pintado sus árboles de mango de blanco para reducir su estrés hídrico. Hasta ahora, García ha abandonado un tercio de sus cultivos y “si no llueve o llegan las aguas regeneradas perderé otro tercio más y si esto se alarga un año más mi parcela familiar la vamos a tener que abandonar”.

Para no perder más cultivos ha “capado” sus mangos. Esto quiere decir que ha dejado solo el tronco del árbol, quitándole todas las hojas y el máximo posible de las ramas. Además, para que el sol no los queme al estar tantas horas expuesto a este, los ha pintado de blanco y para así conseguir “que el estrés hídrico sea menor y que al árbol, con esa cal blanca, el sol no le dé de forma tan directa”.

Regantes del Valle del Guadalhorce

En cuanto a los regantes del Valle del Guadalhorce, desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) sostienen que el riego está siendo un “desastre”. En la zona sufrieron una rotura nada más empezar a regar que ha tardado varios días en arreglarse y ha tenido a unas 2.000 hectáreas sin agua, según Francisco Díaz, presidente de la asociación.

Por otro lado, también inciden en que han instalado los riegos localizados para ahorrar agua, pero al tener unos canales de los años 60 cuando solicitan menos agua de la habitual, estos no pueden transportarla porque están capacitados para llevar más cantidad. Por tanto, las comunidades de regantes de la zona al ver que la situación podría agravarse más aún y que no están contentos con el trato y ni con las soluciones tomadas por parte de las administraciones públicas, han decidido reunirse hoy para analizar lo que está pasando y este viernes también lo harán con los del Sistema de Explotación para exponerles la situación la cual, según Díaz, "no es buena".