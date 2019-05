Una mujer se queda encerrada con su hijo en el ascensor del centro de salud de Puerta Blanca

Una mujer que iba con su hijo al pediatra se ha quedado encerrada este viernes en el ascensor del centro de salud de Puerta Blanca, en Málaga capital. El elevador se detuvo a media mañana entre dos plantas. Al advertir la situación, el personal llamó de inmediato a los técnicos de mantenimiento.

"La señora estaba nerviosa porque quería salir, pero no le pasó nada", aclaró el secretario provincial de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval. Los técnicos lograron poner el elevador al nivel de una de las plantas y entonces abrieron la puerta para que saliera la usuaria con su hijo. La Delegación de Salud confirmó la avería, aunque coincidió en que no pasó de un susto. No obstante, la mujer puso una reclamación.

Durante algunos minutos, el incidente sembró cierta inquietud porque justo en ese momento llegó un hombre con una variz rota que goteaba sangre y algunos usuarios creyeron que había resultado herido en el ascensor.