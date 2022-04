"No encuentro quien me firme el papel en Semana Santa", el problema para retirar la pérgola de Santo Domingo

La pérgola de Santo Domingo sigue trayendo cola, ahora pintada de blanco. La retirada, como las cosas de palacio, va despacio. No es una cuestión de falta de interés, sino de cumplir con los trámites que exige la legislación para que se efectúe de manera correcta. Es por eso que el alcalde, al ser preguntado por la presencia de la infraestructura, ha asegurado que cuando le preguntó al edil de Urbanismo, Raúl López, por si era posible su retirada en Semana Santa este le respondió: "No encuentro quien me firme el papel", en referencia a los trámites para la modificación del proyecto necesarios para poder eliminar la misma.

Mientras tanto, el contrato sigue cumpliéndose y la pérgola, devolviendo la mirada a todo el que pasa junto a la Iglesia de Santo Domingo. Es por eso, y así lo ha afirmado el alcalde, que se sigue pintando la pérgola. Mientras no se modifique el proyecto, el contrato sigue debiendo cumplirse por parte de la empresa adjudicataria. "Lo que no tiene previsto el contrato es desmontarlo, que es lo que ocasiona el problema", ha asegurado el alcalde al respecto.

"No era posible hacerlo 'manu militari', el concepto 'manu militari' no estaba previsto en el proyecto", ha continuado el alcalde, que ha asegurado que la burocracia necesaria para ello consume tiempo.

Raúl López afirma que ya ha conseguido quien firme el proyecto, una vez vuelta la normalidad tras las vacaciones de Semana Santa y que en la Gerencia Municipal de Urbanismo ya están trabajando en la modificación sustancial del proyecto, paso necesario para retirar la pérgola del entorno de la iglesia. Es necesario hacer esta modificación para no incumplir con la legislación ni con los trámites necesarios, a la vez que asegurar que no se ponen en peligro los fondos europeos que fueron concedidos para la puesta en marcha del mismo. López no ha podido concretar un plazo para la finalización de estos trámites.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que ya pensarán el lugar en el que reemplazarán la pérgola una vez puedan retirarla y no antes; además de afirmar que se va a retirar tal y cómo se ha dicho públicamente. Si bien están esperando a que se cumplimenten todos los plazos para hacerlo y asegurando que "pintadas están más protegidas" de las inclemencias del tiempo.

Cabe recordar que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ya hizo el informe necesario para que la Unión Europea permitiese la retirada de la pérgola sin que se vieran en peligro los fondos europeos de los que se benefició el Ayuntamiento para impulsar el proyecto.