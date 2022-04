La Junta de Andalucía pide que quiten la pérgola junto a la iglesia de Santo Domingo

La historia de la polémica pérgola instalada junto a la iglesia de Santo Domingo está tocando a su fin. Ante las protestas de los vecinos, el Ayuntamiento de Málaga accedió a retirarla pero necesitaba el permiso de la Junta de Andalucía al ser una obra financiada con fondos europeos. La delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ya ha hecho ese informe y ha escrito una carta a la Gerencia de Urbanismo solicitando que se retiren esas pérgolas "a la mayor brevedad posible".

En ese escrito, la Junta subraya que la pérgola no está dentro de la delimitación de la iglesia, que es un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ni en su entorno de protección por lo que no tiene competencias para autorizar esa retirada. No obstante, sí explica que "los servicios técnicos de esta delegación, durante la ejecución de las citadas obras, han comprobado que el conjunto de pérgolas definidas en el citado proyecto perturba de forma significativa la contemplación del referido monumento y, por tanto, vulnera lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya comentó el pasado martes que el Ayuntamiento no tenía "ningún empeño" en que esa pérgola tuviera esa ubicación, aunque sí recalcó que para quitarla de allí necesitaba un informe de la Junta de Andalucía como justificante ante Europa al haber recibido ayudas.

El objetivo de esa pérgola era crear espacios de sombra en las plazas junto a esta iglesia, que son especialmente calurosas en verano. Era un proyecto del que se venia hablando hace años, pero en el que nadie había mostrado especial atención hasta que se empezó a montar la infraestructura junto a la iglesia y las redes sociales se inundaron de críticas.