La energía renovable sigue paralizada en Málaga a la espera de nuevos proyectos

La apuesta por las energías renovables en Málaga lleva varios años anclada, lo que está provocando que esta provincia siga teniendo una alta dependencia energética del exterior y que el nivel de autoabastecimiento apenas llegue al 20%. Tras años de cortapisas y trámites burocráticos, el sector vuelve a tener esperanza con las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asegurado que eliminará el impuesto al autoconsumo eléctrico antes de final de año -conocido como impuesto al sol- y mostrarse claramente a favor de la energía renovable. Su ministerio autorizó en agosto la puesta en marcha de 86 instalaciones de energías renovables que supondrán una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2020, aunque la mayoría de ellas estarán ubicadas en Aragón, Castilla y León y Galicia. En cualquier caso, los inversores malagueños empiezan a desempolvar archivos y a intentar reactivar proyectos. "Hay que confiar en la reactivación del sector porque no hay mas remedio y es necesario estar bien posicionado", explican a este diario.

A falta de ver qué ocurre en el futuro, el presente dice que la energía renovable no ha variado en la provincia de Málaga desde 2013, es decir, se ha quedado completamente estancada en los últimos cinco años. En 2013 había instalados en la provincia 773,44 megavatios de energía renovable y a 30 de septiembre de 2017 estaba en 774,2 megavatios, según los datos oficiales de la Agencia Andaluza de la Energía dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En 2008, justo al inicio de la crisis económica, había 344,7 megavatios de energías renovables en Málaga. El crecimiento, incluso en años de crisis, fue por tanto espectacular basado en la implantación de numerosos parques eólicos en la zona oeste y noroeste de la provincia. Se pasó de 156 megavatios eólicos en 2008 a 569,7 en 2013. Pero ahí se quedaron. Ahora, cinco años después, está igual.

La energía hidroeléctrica y la biomasa para generación eléctrica se ha mantenido invariable en la última década, aportando 126 y 17 megavatios respectivamente, mientras que la fotovoltaica tuvo un pequeño repunte pasando de 40 megavatios en 2008 a 53 en el presente ejercicio. La instalación de paneles solares para calentar agua, conocido como solar térmica, sí ha tenido un crecimiento destacado y constante pues en 2008 se contabilizaban 91.399 metros cuadrados y 2018 se rozan los 205.000 metros cuadrados.

Son números claramente mejorables, máxime en una de las zonas del mundo con más horas de sol al día y con buenas rachas de viento en algunas montañas. "En energía renovable no hemos cambiado mucho en los últimos años. En 2013 se produjo un parón y desde entonces no se ha instalado casi nada. No hemos hecho los deberes para descarbonizar la sociedad y seguimos teniendo una excesiva dependencia del petróleo", afirma Mariano Sidrach de Cardona, catedrático de Física de la Universidad de Málaga. Este experto en energías renovables lamenta que "en Andalucía hemos sido pioneros en casi todo desde el punto de vista eólico, térmico o fotovoltaico pero nos hemos dormido y es una auténtica pena con las condiciones climatológicas que tenemos". Sidrach de Cardona subraya que "no tiene sentido que en la Costa del Sol no se aproveche el sol, pero hay que apostar de forma decidida" y recuerda cómo hay muchos más paneles solares en lugares donde apenas se ve la luz del día en invierno como Escocia o Alemania. En su opinión, Andalucía "no sabe a qué quiere jugar como comunidad autónoma y tenemos que marcar los objetivos que queremos conseguir". El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, aseguró a finales de julio en una jornada en la Confederación de Empresarios de Andalucía que impulsaría y agilizaría la realización de proyectos de energías renovables.

La Agencia Andaluza de la Energía destaca que el 48% de la producción de energía eléctrica en Málaga se obtiene de las energías renovables, un porcentaje digno de consideración pero que es claramente insuficiente si se quiere apostar por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En estos momentos en Málaga se producen un total de 1.609 megavatios, de los cuales 835 proceden de energías no renovables y 774 de renovables, y el consumo de energía primaria anual es mucho mayor porque está en torno a 2.300 ktep -kilos tonelada equivalente a petróleo-. En energía eléctrica las renovables tienen peso, pero hay una excesiva dependencia del petróleo (acapara un consumo de 1.300 ktep, el 56% del total) motivado principalmente por el transporte. El gas natural es otra de las fuentes más utilizadas y la red está creciendo como la espuma por la provincia. De esta forma, apenas el 20% de la energía que se consume en Málaga se produce aquí y el 80% restante viene de fuera, con la dependencia que ello implica. Las industrias quieren ser sostenibles y cada vez invierten más dinero en sus instalaciones, aunque en muchos casos el camino burocrático es tortuoso y hay que tirar de paciencia y de una financiación estable para conseguirlo.