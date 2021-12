El enfermero que paseaba por Málaga con un 'fallecido', amenazado: "Me desean la muerte"

Jorge Galán, el enfermero del Hospital Clínico de Málaga que recorrió el Centro de Málaga enfundado en un Equipo de Protección Individual (EPI) y con un cadáver tumbado en una camilla para concienciar a los ciudadanos sobre la situación sanitaria en los hospitales por la pandemia está recibiendo todo tipo de amenazas, incluso de muerte, vertidas a través de las redes sociales. "Me han acusado de terrorista, de meter miedo, de ser un asustaviejas, un peón de la dictadura sanitaria...", explica a este periódico.

Pero al sanitario ni le preocupan estas ofensas ni tiene intención de ponerlas en conocimiento de la Policía. "Hay que valorarlas como la respuesta a una provocación artística. No me asustan y, en redes, esto es una cuestión muy común, por desgracia", se lamenta. Aunque sí reconoce que los comentarios que le están haciendo llegar, también a través de "cuentas anónimas", son "un disparate" y desproporcionados. Porque su intención, recuerda, no era otra que remover conciencias y evidenciar "el sentimiento del sanitario cada vez que ve aglomeraciones en las que se pone en riesgo la salud de todos". "Una cosa es que no les guste -la iniciativa- y otra desearme la muerte o amenazar con darme una paliza. Hay mucho reaccionario de sofá", subraya Jorge, que aboga por "no hacerles mucho caso".

No todo han sido críticas. El enfermero, que ha acaparado titular en numerosos medios de comunicación, también ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de quienes consideran necesario "dejar de criminalizar a los sanitarios". "Ellos no han infringido ni una sola norma antiCovid", reza otra de las respuestas a su performance, que realizó el pasado 30 de noviembre por las calles del Centro de la capital. Afirma que su actuación ha tenido una repercusión muy positiva y que aquellas que se han considerado "ofendidos" son minoría, pero "hacen más ruido".

El profesional, licenciado en Bellas Artes, reivindicaba también la figura del sanitario, que, expresa, "es un doble sufridor de la pandemia". A su colectivo le pedía que todos los que lo forman fueran “aún más responsables” que el resto de la población y, aunque reconocía que “no se hicieron bien las cosas” en cuanto a la comida de Navidad tras la que pudieron contagiarse en torno a un centenar de personas, manifestaba que se puso "demasiado el foco" en aquella reunión, cuyo origen no se podía dar por cierto "al 100%".

En el caso de Málaga, desde entonces, la situación sanitaria no ha mejorado. La tasa Covid sigue subiendo en las fechas previas a Navidad. La capital de la Costa del Sol, con 299,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa ya a seis décimas de subir al escalón del riesgo alto por Covid si sólo se tiene en cuenta el parámetro de la incidencia acumulada (IA) absoluta.