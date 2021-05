El enfermero malagueño del 061 que quiso hacer millonario a un motorista accidentado

Rafael viajaba esa mañana hacia Córdoba para darle una sorpresa a su familia cuando un accidente de tráfico truncó sus planes. Salió despedido después de que se le bloqueara la rueda trasera de la motocicleta de gran cilindrada que conducía. El vehículo, a una velocidad de 110 kilómetros por hora, había frenado en seco tras soltarse la mochila que llevaba amarrada al baúl. Fue casi un milagro que el joven no se fracturara ni un solo hueso.

Ocurrió la semana pasada, a la salida de Málaga, en la A7, dirección Almería. El enfermero del Equipo de Coordinación Avanzada (ECA) del 061 que lo atendió, Francisco Ariza, no salía de su asombro. “Llevo 29 años trabajando y nunca había visto un accidente como éste en el que la víctima no sufriera ni un esguince”, reconoce en declaraciones a este periódico. Rafael había logrado salvar su vida. Si acaso lo que más le dolía era el coste del arreglo de la moto al que tendría que enfrentarse tras el impacto. Ya en la ambulancia, de camino al hospital para someterse, no obstante, a un reconocimiento por la fuerte caída que sufrió, el sanitario lo vio apesadumbrado y decidió tomar cartas en el asunto.

"Podía haber muerto"

Le propuso compartir dos boletos, uno de la Primitiva y otro de Euromillones, en el que jugarían con el 5 y el 7, emulando la fecha del siniestro que le había supuesto tan grave perjuicio económico. Y para ello, el enfermero le pidió que eligiera cuatro números para dos apuestas, de forma que, si alguna de ellas resultaba ganadora en el sorteo de la próxima semana, repartiría el premio con él y con el técnico que el día de autos conducía la ambulancia. A partes iguales. "Estaba agobiado con el dinero. Decía que había tenido mala suerte por el destrozo de la moto, pero le dije que era todo lo contrario. Con el golpe que sufrió podía haber muerto", relata Francisco Ariza.

El sanitario le pidió a la víctima el número de teléfono y, al día siguiente, le envió por Whatsapp una imagen con los dos boletos que podrían hacerle millonario. El conductor, agradecido con el gesto, quiso hacer público su caso a través de Instagram y compartió con sus seguidores el mensaje que había recibido. Aún no sabe si las cifras que eligió aquel día le supondrán un alivio económico, pero le sirvieron para confiar en la otra pandemia también visible, la de la generosidad.