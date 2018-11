El IMFE realiza 128 entrevistas de trabajo en las cabinas de la noria del puerto

El Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), en un intento de proponer un nuevo formato para la búsqueda del empleo, ha realizado 128 entrevistas de trabajo en las cabinas de la noria del puerto para ofertar 48 empleos en 15 minutos de conversación, lo que duran dos vueltas a la atracción.

Estas entrevistas se han realizado con motivo de la IV Feria del Empleo #MálagaEmplea, organizada por el IMFE, organismo que depende del Área de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo del Ayuntamiento. Para esta edición, la feria se ha trasladado al puerto de la ciudad y ha duplicado los asistentes con respecto al año pasado, cuando pasaron por ella unos 1.500 asistentes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha visitado la feria junto a la concejala de Promoción Empresarial y Empleo, Elisa Pérez de Siles, ha valorado esta feria como "imaginativa", en la que las empresas "vienen directamente, hacen sus ofertas y dicen qué es lo que buscan los perfiles", lo que resulta "orientativo para lo que buscan empleo.

Hoy se han realizado 128 entrevistas de trabajo en la noria del Puerto en la feria #MálagaEmplea https://t.co/20b7Z8h4Eb pic.twitter.com/KN5cGwYrl9 — Ayuntamiento Málaga (@malaga) 6 de noviembre de 2018

El director del IMFE, Enrique Nadales, ha explicado que el pasado año la cita tuvo lugar en un hotel, donde había un expositor y zona de conferencias y para este año "hemos decidido hacerlo al aire libre" y con un formato "original y novedoso" como es la noria.

"En la soledad de la cabina, entrevistador y entrevistado contactan y cada uno propone que puede aportar a la empresa y la empresa mira si encaja con lo que están buscando", ha explicado.

El secretario malagueño de Comisiones Obreras (CCOO), Fernando Cubillo, ha criticado frontalmente esta iniciativa: "El empleo es algo muy serio, y las personas que van a una entrevista no las podemos meter en unas cabinas de una noria", apuntando que si la intención era dar publicidad al IMFE, "lo ha conseguido", rechazando que sea "a costa de la necesidad de la gente y de los parados que quieren un empleo".

"No a todo el mundo le gusta ser entrevistado mientras da vueltas la noria. No es un espacio acondicionado, no se puede abandonar la entrevista sino que se tiene que permanecer en la cabina", ha apostillado, apuntando que el empleo "no es un espectáculo, es una necesidad".

#MálagaEmplea

Un total de 30 empresas de la ciudad se han dado cita en las instalaciones portuarias para dar a conocer cuáles son sus necesidades a la hora de buscar candidatos para cubrir puestos de trabajo, estas ofertas están siendo gestionadas a través de la Agencia Municipal de Colocación del IMFE.

La feria es un punto de encuentro entre el tejido empresarial local y las personas sin empleo en un intento de dar solución a las demandas de personal planteadas por las empresas malagueñas y las peticiones de empleo realizadas por la ciudadanía.

#MálagaEmplea se desarrolla en tres escenarios diferenciados, entre los que están las entrevistas de empleo que se realizan en las cabinas de La Noria. Las distintas empresas que han realizado sus ofertas de empleo a través de la Agencia Municipal de Colocación realizarán sus entrevistas, a las personas que se han inscrito previamente, en las distintas cabinas de la noria mientras se encuentra en funcionamiento. Se han ofertado 48 puestos de trabajo y se han concertado 128 entrevistas de personas aspirantes a estas propuestas laborales.

En la zona de estands, el público asistente podrá visitar a las diferentes empresas que participan en la Feria, pudiendo entregar sus curriculum vitae a aquellas empresas que necesiten perfiles profesionales adecuados a su formación y experiencia laboral. Además, en el Speech Corner -situado en la sede del Instituto de Estudios Portuarios- se realizarán charlas informativas de las empresas, en las que plantean sus necesidades laborales.

IMFE

El Instituto Municipal de Empleo es una agencia pública municipal que tiene como objetivo prioritario utilizar todos los recursos a su alcance para impulsar la creación de empleo en la ciudad.

La Agencia Municipal de Colocación cuenta con una amplia base de datos de profesionales de los más diversos sectores, perfiles, competencia, experiencia y cualificación. Se buscan las candidaturas más idóneas a las ofertas laborales que de las empresas malagueñas que demandan a este servicio municipal.