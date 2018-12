Los equipos decanales designados por la UMA los ocupan un 54% de mujeres

Si la universidad es un espejo en el que la sociedad quiere mirarse para avanzar, es fundamental que alcanzar una equidad real entre hombres y mujeres se considere prioritario. Por ello, en 2016 se puso en marcha el II Plan de Igualdad con un total de 51 medidas en ocho ejes diferentes en la Universidad de Málaga (UMA). Del total, se han realizado 34, lo que supone más de un 73%, según la evaluación presentada este viernes en el claustro de diciembre. De las restantes, el 11% está en proceso, como “promover gradualmente el incremento de mujeres honoris causa”. De los 51 nombramientos desde 1981, tan solo seis han sido mujeres. En este claustro se ha aprobado uno nuevo, el de la arquitecta japonesa Kazuyo Sejima. En cuanto a la paridad en los órganos de gobierno, el informe destaca que el 54% de los equipos decanales y dirección de centros designados por la UMA están ocupados por mujeres. En los cargos electos, sin embargo, esta cifra baja al 31%.

Los datos del informe presentado se recogieron de enero a octubre de este año gracias a la colaboración de 112 órganos, servicios, centros, departamentos y asociaciones de la UMA. Del primer eje, referido a la visibilización, comunicación y sensibilización se han puesto en marcha 12 de las 15 actuaciones previstas. Se elaboran y publican todas las estadísticas correspondientes al personal académico y estudiantes desagregados por sexos, se ha consolidado un uso del lenguaje y la imagen corporativa igualitaria y no sexista y han crecido de forma notable las actividades realizadas por la Unidad de Igualdad, pasando de las 8 en 2014 a las 29 de 2018. También se han establecido los premios Victoria Kent y Carmen de Burgos y se han organizado actos institucionales tanto el 25 de noviembre (contra la violencia machista) como el 8 de marzo (Día de la Mujer).

Las distinciones y premios a mujeres igualmente se han incrementado de forma notable pasando de las 9 de 2014 a las 23 del pasado año. Se han realizado exposiciones, actividades culturales y programas para sensibilizar en cuestiones de género y se ha promovido la participación de las mujeres en actividades y competiciones deportivas. De hecho, en los 54 eventos del Vicerrectorado de Deportes el 55% de las personas inscritas fueron mujeres y el 44% hombres. En cuanto a los proyectos internacionales de cooperación al desarrollo, en 22 de ellos realizados en el curso 2017-2018 se incluyó la perspectiva de género de forma trasversal.

El segundo eje se ha dedicado a la docencia y ha conseguido, entre otros puntos, aumentar la temática de género en los planes de estudio. En 22 asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras y en 14 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación contienen temática de género. En los másteres hay 73 asignaturas con contenidos de igualdad y género y desde el curso 2009-2010 la UMA imparte un máster específico sobre Igualdad y Género. Sin embargo, no hay ningún programa de doctorado específico relacionado con la temática. Tampoco se ha conseguido visibilizar la aportación de las mujeres en todas las ramas del conocimiento.

Se ha puesto la mirada en las enseñanzas muy masculinizadas o, por el contrario, feminizadas y se han incentivado estrategias de captación de alumnado. Se han realizado 13 acciones en siete centros. Según los datos publicados en el informe, en el pasado curso el 63% del alumnado de Artes y Humanidades y el 71% de los grados de la rama de Ciencias de la Salud eran mujeres. Esta proporción mayoritaria se daba la vuelta en estudios de Ingeniería y Arquitectura, con tan sólo un 23% de presencia femenina. En las carreras de Ciencias, las féminas ocuparon la mitad de los pupitres.

En cuanto a la investigación, el tercer eje, el estudio destaca que se han presentado 126 investigaciones con orientación de género pero no se ha establecido una línea de investigación financiada con fondos propios de la UMA sobre estudios de género ni se ha consolidado un sistema de ayudas a proyectos que propongan medidas para eliminar desigualdades de género. En el acceso y la promoción profesional, cuarto eje del II Plan de Igualdad, se ha garantizado que no se produzcan discriminaciones por razón de género en los procedimientos de promoción, carrera profesional y contratación. Sin embargo, no se ha conseguido incentivar el equilibrio entre la proporción de hombres y mujeres en las nuevas contrataciones o los cambios de categoría.

Los estatutos de la UMA establecen una composición paritaria de los órganos de Gobierno y representación y se ha modificado la normativa electoral para posibilitar equilibrio entre mujeres y hombres en la composición por sufragio de los órganos colegiados. La mitad de los vicerrectorados están capitaneados por mujeres y el 53% de los centros cuenta con un porcentaje de mujeres del 40% o superior en cargos unipersonales.

Las medidas previstas en el apartado de conciliación se han realizado en su totalidad, con acciones como la flexibilización de la jornada de trabajo por motivos familiares, jornadas formativas en horarios que permitan la conciliación o facilitar la atención y el cuidado de menores y personas dependientes. También se han realizado protocolos de prevención, detección y actuación en casos de acoso sexual, un diagnóstico sobre la violencia de género en la Universidad de Málaga y recursos de orientación y atención psicológica de las víctimas de acoso y violencia.