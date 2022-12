Denuncian que la media de espera para dependencia en Málaga triplica lo establecido

Los mayores denuncian que la demora entre la solicitud para la Ley de Dependencia y el momento en el que se reciben las prestaciones se encuentra en 455 días. Los números casi triplican lo reglamentado, que fija un máximo de 180 días de espera.

En una movilización a nivel regional, CCOO y UGT han convocado concentraciones para el día de hoy por una atención a la dependencia de calidad y unas residencias dignas. En Málaga, como apunta las estadísticas de dependencia del pasado noviembre, se han registrado unas 70.714 solicitudes, lo que supone el 16,73% de las peticiones de la comunidad autónoma. El perfil más recurrente es mujer en una edad entre los 65 y 80 años.

La lista de espera en Andalucía se ha reducido en un año apenas un 5,09%. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre las listas de espera de la dependencia enuncia que el año pasado murieron en Andalucía 5.118 personas esperando recibir un servicio o una prestación. El el caso de Málaga, la concentración tuvo lugar ante la sede del gobierno autonómico, en la Alameda Principal.

Según indica la Junta de Andalucía, en 2021 se hizo cargo de más del 75% del gasto, mientras que la aportación del Gobierno fue de sólo un 24,21%. Esto significa que de cada cuatro euros destinados a Dependencia, tres lo pone la Junta. Por ello, exigen al Gobierno de Sánchez que "cumpla y aporte la parte que le corresponde, el 50% de la financiación, ya que Andalucía viene soportando desde hace años el mayor peso del gasto". Para los Presupuestos de 2023, aseguran un incremento del gasto en dependencia como nunca antes: 191,5 millones de euros hasta alcanzar los 1.760M€. Respecto a 2018, son 573,3M€ más (+48,3%).

José Ignacio Moraleda, secretario provincial de la CCOO de Pensionistas y Jubilados, reclama que la administración se ajuste a la ley de dependencia, que cumple 16 años desde su aprobación. Moraleda recuerda que costó "mucho esfuerzo conseguirla" y que las residencias deben ser "de calidad, que no exista la aglomeración, donde las personas tengan los medios adecuados".

"Que te reconozcan un grado y accedas a las prestaciones, por ley como máximo son 180 días, lo que esta ocurriendo supera mas de 400 días entre la solicitud y la prestación", explica. "Personas que la necesitan urgentemente se estén muriendo sin recibir un grado de prestación ni un grado de cuidado , es dramático a la altura que estamos".

En la concentración de esta mañana se ha exigido una mejora en la calidad de los servicios prestados,un aumento en el número de profesionales, al igual que los trabajadores de ayuda a domicilio cuenten con condiciones dignas. Tanto CCOO como UGT llaman a reforzar el plan de choque llevado a cabo el año pasado que venía a mejorar las condiciones de trabajo tanto a cuidadores como de los que ayudan a domicilio.

Cristóbal Melgar, secretario general de Unión de Jubilados y Pensionista de UGT Málaga, describe como "desesperante" que las listas sean tan enormes a nivel de Andalucía y concretamente en la provincia. Asimismo, alude a los datos de 2021 donde el presupuesto de la junta se redujo en un 14,8% en los gastos para servicios sociales, mientras que a nivel nacional se incrementó un 15%. "La gente se tiene que ir a privadas porque las publicas no les atiende, argumenta Melgar. Si rebajamos los presupuestos significa que las prestaciones no llegan. nuestros mayores necesitan ayuda y no las consiguen".

El secretario pide en consecuencia que se dediquen más fondos públicos a estos temas sociales. "Tenemos padres, tenemos abuelos, o gente que ha tenido problema en la vida y también se encuentra con una discapacidad y necesitan ayuda", explica. "Estamos en un estado social de derecho, por tanto no todo tiene que ser privado".